Estados Unidos: Novo Nordisk se dispara hasta un 6% en Bolsa tras aprobar EEUU un uso adicional para Wegovy

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las acciones del laboratorio danés Novo Nordisk llegaban a subir este lunes hasta un 6% en la Bolsa de Copenhague después de que la farmacéutica haya informado de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado una indicación adicional para 'Wegovy' para el tratamiento de una enfermedad hepática. Según ha comunicado la empresa danesa, la FDA ha aprobado una indicación adicional para 'Wegovy' para el tratamiento de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica no cirrótica (MASH) en adultos con fibrosis hepática de moderada a avanzada.

La aprobación acelerada se basa en la primera parte del ensayo ESSENCE, en el que 'Wegovy' demostró una mejora estadísticamente significativa y superior de la fibrosis hepática sin empeoramiento de la esteatohepatitis, así como la resolución de la esteatohepatitis sin empeoramiento de la fibrosis hepática, en comparación con placebo.

"Wegovy se posiciona ahora de forma única como el primer y único tratamiento con GLP-1 aprobado para MASH, complementando la ya demostrada pérdida de peso, los beneficios cardiovasculares y la amplia evidencia relacionada con la semaglutida", afirmó Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo, director científico y jefe de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk.

Las acciones de Novo Nordisk se anotaban a media sesión una subida del 5,65%, después de haber llegado a revalorizarse hasta un 6% al comienzo de la sesión. No obstante, en lo que va de año, las acciones de la farmacéutica danesa acumulan una bajada de más del 46%.