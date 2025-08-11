Estados Unidos: Nvidia y AMD cederán al Gobierno de EEUU el 15% de sus ingresos por la venta de chips de IA a China

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las compañías tecnológicas estadounidenses Nvidia y AMD habrían pactado ceder al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos obtenidos con la venta de microchips de tecnologías avanzadas como la IA en China, como parte de un acuerdo con la Administración Trump para obtener licencias de exportación para los semiconductores.

Según indicaron fuentes familiarizadas con la situación al periódico 'Financial Times', los dos fabricantes tecnológicos aceptaron el acuerdo como condición para obtener las licencias de exportación para el mercado chino, otorgadas la semana pasada.

En este sentido, un funcionario estadounidense indicó que Nvidia acordó compartir el 15% de los ingresos por la venta de chips H2O en China y AMD aportará el mismo porcentaje de los ingresos por chips MI308.

De su lado, dos personas familiarizadas con el acuerdo indicaron que Washington aún no ha determinado cómo utilizar el dinero.

El periódico destaca que se trata de un acuerdo sin precedentes, ya que, según expertos en control de exportaciones, ninguna empresa estadounidense ha acordado jamás pagar una parte de sus ingresos para obtener licencias de exportación, aunque apunta que el trato se ajusta a un patrón de la Administración Trump, donde el presidente insta a las empresas a tomar medidas, como inversiones nacionales, para evitar la imposición de aranceles con el fin de atraer empleos e ingresos a Estados Unidos.

Consultadas por 'FT', AMD no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que Nvidia afirmó seguir las normas que el Gobierno estadounidense establece para su participación en los mercados mundiales.