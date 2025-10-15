Estados Unidos: Oakley Capital invierte en la marca española de pádel Nox para su expansión internacional

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La firma de capital riesgo Oakley Capital ha anunciado este miércoles una inversión en Nox, marca española de equipamiento de pádel, con el objetivo de acelerar su crecimiento internacional y reforzar su expansión en Estados Unidos y Asia.

La entidad ha detallado a través de una nota de prensa que la operación se ha realizado a través del fondo 'Oakley Origin Fund II' y en alianza con el fondo español GPF Partners y el fundador de Nox, Jesús Ballvé, quienes mantendrán una participación conjunta minoritaria significativa en el grupo.

En el marco del acuerdo, también se ha especificado que, además de la expansión internacional, se busca ampliar el catálogo de productos de la marca y fortalecer sus capacidades de marketing digital, además de explorar oportunidades en el segmento del 'pickleball', donde ya tiene presencia la empresa.

La participada, fundada en 2008 en Barcelona, se ha consolidado como una de las marcas de referencia al contar con presencia en más de 80 países y con jugadores profesionales como Agustín Tapia, número uno del ranking mundial, entre sus embajadores.

La compañía, que comercializa más de 400.000 palas al año, ha reivindicado que en los últimos cuatro años ha registrado un crecimiento medio anual superior al 50%.

El socio director y cofundador de Oakley Capital, Peter Dubens, ha destacado que Ballvé ha construido "una marca auténtica y de alto rendimiento, con una comunidad fiel tanto entre jugadores profesionales como aficionados".

"Estamos encantados de apoyar a Jesús y al equipo de Nox, junto a GPF, para escalar el negocio y convertirlo en una marca verdaderamente global", ha añadido.

"Confiamos en que la alianza con Oakley Capital permitirá seguir acelerando su expansión y consolidando su posicionamiento internacional", ha apostillado el cofundador y socio director de GPF Partners, Martín Rodríguez-Fraile.

A su vez, el propio Ballvé ha asegurado que Oakley Capital es el "socio ideal" para llevar a Nox a su siguiente etapa: "Su experiencia en marketing digital y su historial en marcas premium de deporte y lifestyle serán fundamentales para impulsar nuestra presencia global y seguir desarrollando productos innovadores y de alta calidad", ha remachado.