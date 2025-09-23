Estados Unidos: OHLA gana nuevos contratos de infraestructuras viales y portuarias en Estados Unidos de 466 millones de euros

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

OHLA, a través de su filial en Estados Unidos (OHLA USA), se ha adjudicado dos nuevos proyectos en Florida de US$550 millones (466 millones de euros) en el ámbito de las infraestructuras viales y portuarias. El primero, adjudicado por el condado de Miami-Dade, encarga a OHLA USA la ejecución de los servicios de la fase 1 del 'Programa de Reubicación del Muro de Contención Norte en los Muelles 1-6' del Puerto de Miami. Esta iniciativa se llevará a cabo mediante un enfoque 'Progressive Design Build', que fomenta "la colaboración, la eficiencia y resultados de alta calidad", según defiende en un comunicado la compañía española controlada por los hermanos mexicanos Amodio. El programa completo incluye el diseño y reconstrucción de aproximadamente 7200 pies (2,2 kilómetros) de muro de contención, con una inversión total estimada de US$450 millones (381 millones de euros). Una vez finalizado, el proyecto mejorará las operaciones a largo plazo del puerto y respaldará su crecimiento continuo como centro mundial de cruceros.

Por otra parte, el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ha adjudicado a OHLA USA un contrato de US$100,6 millones (85 millones de euros) para añadir un carril en ambas direcciones de la autopista SR 91, desde la autopista Sawgrass Expressway hasta Glades Road. OHLA se encargará directamente de la pavimentación asfáltica y ejecutará trabajos principales como drenaje, muros antirruido e infraestructura de sistemas de transporte inteligente, al mismo tiempo que será responsable de la instalación de barreras de seguridad, señalización y estructuras electrónicas, así como de trabajos de pintura, electricidad y paisajismo.

Estos nuevos proyectos se suman a la creciente cartera de iniciativas de infraestructura de OHLA USA en Florida, incluyendo el contrato de US$235,8 millones (200 millones de euros) adjudicado por el FDOT en el condado de Palm Beach para ampliar un tramo de siete millas de la autopista Turnpike Mainline entre Southern Boulevard y Okeechobee Boulevard.

Estos hitos se producen en un periodo de expansión para OHLA en Estados Unidos, donde su cartera de proyectos ha alcanzado recientemente niveles récord. De hecho, la compañía ha designado en su plan estratégico al mercado estadounidense como motor clave de crecimiento futuro de ingresos y piedra angular de su estrategia global.