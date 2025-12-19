Estados Unidos.- Oracle se dispara un 7% en Bolsa tras lograr acuerdo para salvar las operaciones de TikTok en Estados Unidos

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - La cotización de Oracle en la Bolsa de Nueva York se dispara este viernes más de un 7% después de firmar un acuerdo vinculante con la empresa china Bytedance, matriz de TikTok, que contempla la creación de una sociedad conjunta en Estados Unidos para agrupar las operaciones de la red social en el país. Las acciones de Oracle subían un 7,43% sobre las 17.50 hora peninsular española, hasta los US$193,41 (165,05 euros), ante el optimismo de los inversores con un pacto, suscrito también con Silver Lake y MGX, que contempla que la parte estadounidense posea una participación mayoritaria en la 'joint venture'. Dicho arreglo permitiría sortear el veto a la 'app' impuesto por la Casa Blanca. Según un memorándum dirigido a los trabajadores de TikTok al que ha tenido acceso 'Bloomberg', su consejero delegado, Shou Chew, ya ha informado a la plantilla de los acuerdos para fundar 'TikTok USDS Joint Venture'. Se espera finalizar la operación el 22 de enero de 2026. "Tras el cierre, la empresa conjunta en EE.UU., constituida sobre la base de la actual organización TikTok US Data Security (USDS), operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad de algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software en EE.UU.", ha explicado Chew en el documento. Mientras tanto, los estadounidenses gestionarán la interoperabilidad global de los productos y ciertas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad o el marketing. Asimismo, la nueva TikTok estará regida por una junta directiva de siete miembros y estará participada al 50% por un consorcio de inversores que incluirá a Oracle, Silver Lake y MGX, con un 15% cada uno, mientras que el 30% restante estará en manos de filiales de ciertos inversores existentes de ByteDance y casi el 20% será propiedad de ByteDance. En virtud de una ley de seguridad nacional ratificada en enero por el Tribunal Supremo, ByteDance debía desinvertir de las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentarse a la prohibición efectiva en todo el país. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando un acuerdo que podría mantener a TikTok operativa y que prorrogaba la aplicación de la norma por un periodo de 120 días. Entonces, el inquilino de la Casa Blanca ya anticipó que ciertos "inversores estadounidenses" se harían cargo de la firma a través de una sociedad conjunta con sede en territorio nacional, subrayando que ByteDance conservaría una participación no superior al 20% y que Oracle desempeñaría un papel clave.