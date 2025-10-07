Estados Unidos: Ørsted levanta casi US$8000 millones para reforzar su estrategia y hacer frente a la incertidumbre en EE. UU.

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ørsted ha levantado 59.600 millones de coronas danesas (7982 millones de euros) mediante la emisión de 894,3 millones de acciones por 66,60 coronas (8,92 euros) la unidad con el objetivo de respaldar su estrategia empresarial, que se ha visto recientemente amenazada por la hostilidad de Donald Trump hacia la energía eólica marina.

La ampliación de capital se ha saldado con la colocación de la práctica totalidad de las acciones ante la "extraordinariamente alta" demanda y con el Estado danés igualando la participación del 50,1% que ya ostentaba en Ørsted tras hacerse con 451,5 millones de títulos.

La emisión se lanzó después de que la Casa Blanca generara incertidumbre sobre los proyectos de Ørsted en Estados Unidos al obligarla a detener la construcción de su proyecto 'Revolution Wind', valorado en US$1500 millones (1286 millones de euros). Sin embargo, un tribunal desbloqueó, posteriormente, su reanudación.

"Estoy muy satisfecho con el fuerte apoyo que hemos recibido para nuestra emisión de derechos por parte de pequeños y grandes inversores de Dinamarca y del extranjero", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Ørsted, Rasmus Errboe.

"La emisión de derechos refuerza la base financiera de Ørsted, lo que nos permite centrarnos en la finalización de nuestros seis parques eólicos marinos en construcción, seguir lidiando con la incertidumbre legal en EE.UU. y reforzar nuestra posición como líderes del mercado de la energía eólica marina", ha añadido.