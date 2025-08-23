Estados Unidos.- Otro pulso Alcaraz-Sinner centra las miradas del último 'grande' del año

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El duelo entre el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, que se han repartido los últimos siete 'Grand Slams' que se han disputado, centra las miradas en el Abierto de Estados Unidos, último 'grande' de la temporada que arranca en Nueva York este domingo con un cuadro complejo para el murciano. El de El Palmar llega al último 'grande' de la temporada con el objetivo de ganar, por segunda temporada consecutiva, dos títulos de 'Grand Slam' en el mismo curso. Un reto que ya ha conseguido el número uno del mundo gracias a los triunfos en el Abierto de Australia y Wimbledon. El español quiere destronar a su verdugo en las pistas del All England Tennis Club, que se tomó la revancha de la tremenda final de un mes antes en París, y recuperar el trono de un torneo que en 2022 le convirtió en el número uno del mundo masculino más joven de la historia del tenis y volver además a encabezar el ranking. Un US Open al que el campeón de Roland Garros llegado lanzado después de levantar el Masters 1000 de Cincinnati, precisamente ante Sinner en la final. Alcaraz, que volvió a las pistas en el torneo de Ohio tras Wimbledon, fue de menos a más y acabó levantando por primera vez en su carrera el título. Ahora, en Nueva York, quiere seguir dando continuidad al que, hasta ahora, es su mejor año de profesional con la consecución de su séptimo 'Grand Slam', una cuenta que estrenó precisamente hace tres años en Flushing Meadows ante el noruego Casper Ruud. Sin embargo, no lo tendrá fácil después de un sorteo no excesivamente benévolo para el murciano, que ya desde primera ronda estará exigido con un rival complicado como el jugador local Reilly Opelka, un potente sacador siempre muy incómodo en pista dura.

En el camino hacia la final del domingo 7 de septiembre en la pista más grande del mundo, la Arthur Ashe, podría tener que hacer frente a rivales potentes como el ahora alicaído Daniil Medvedev, ganador en 2021 y su hipotético oponente en octavos de final, o los locales Ben Shelton y Taylor Fritz, en cuartos y semifinales, respectivamente, y ambos muy peligrosos en este tipo de pista y con el apoyo de la grada. Además, el último ganador de 'Grand Slam' previo al duopolio establecido por Sinner y Alcaraz en las últimas dos temporadas, Novak Djokovic, también podría ser rival del español en las semifinales del torneo. Pero pese a la dureza del cuadro, el estado de forma del de El Palmar, que sólo ha perdido seis partidos en todo el año y alcanzado la final en ocho de los 12 torneos que ha disputado, invitan al optimismo. Y por el otro lado del cuadro, el favoritismo estará acaparado por el vigente campeón del torneo, Jannik Sinner. El italiano, pese a su retirada en la final del Masters 1000 de Cincinnati, es el principal candidato a levantar el título, y así ganar su tercer 'grande' de la temporada. Y es que, el US Open se adapta perfectamente a sus condiciones tenísticas.

Prueba de ello es que Sinner ha ganado los últimos tres Grand Slam que se han disputado en superficie dura --Abierto de Australia 2024 y 2025 y Abierto de Estados Unidos 2024--. De todos modos, su camino tampoco es sencillo con posibles duelos ante el australiano Alexei Popyrin, el británico Jack Draper o el italiano Lorenzo Musetti, con el alemán Alexander Zverev, como teórico rival antes de la final.

Además de los dos primeros cabezas de serie, podrían dar la sorpresa jugadores que llegan en un gran momento de forma al torneo neoyorquino como Ben Shelton, que llega al US Open tras ganar el Masters 1000 de Canadá, que fue semifinalista en Nueva York en 2023 y en este 2025 ya pisó la penúltima ronda en el Abierto de Australia. Su compatriota Taylor Fritz es otra de las alternativas locales, mientras que habrá que esperar el rendimiento de Zverev, que ha dado algún síntoma de mejoría en el verano, o de un Djokovic siempre dando 'guerra' en citas de este nivel.

Mientras, en clave española, Alejandro Davidovich, que ha realizado una gran gira norteamericana, tratará de llegar lo más lejos posible por primera vez en un 'grande'. Jaume Munar, Roberto Bautista, Pedro Martínez, Roberto Carballés, Pablo Carreño y Pablo Llamas, este último clasificado desde la previa y que se medirá al asturiano, completan la representación de la 'Armada' masculina.

CUADRO FEMENINO

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, es la máxima favorita para revalidar el título logrado el curso pasado en el US Open y evitar así su año en blanco en cuanto a títulos de 'Grand Slam'. Eso sí, no se lo pondrán fácil la polaca Iga Swiatek, que llega con la moral altísima tras los títulos de Wimbledon y Cincinnati, y la ídolo local y ganadora en 2023, Coco Gauff, que no ha tenido el mejor de los veranos tras y cuyo nivel ha bajado tras ganar Roland Garros.

La de Minsk tendrá en Nueva York su última oportunidad del curso para aumentar su palmarés de 'Grand Slam' después de un año donde ha perdido ya las finales en Australia (Madison Keys) y París (Coco Gauff), y donde se quedó a las puertas en la Wimbledon, eliminada por otra americana, Amanda Anisimova. Además, llega con las dudas generadas tras caer en cuartos en Cincinnati. A esto se suma que su máxima rival en las últimas temporada, Iga Swiatek, campeona en 2022, llega al torneo en el mejor momento de su temporada.

La polaca consiguió la victoria en el WTA 1000 de Cincinnati y sólo la danesa Clara Tauson ha sido capaz de ganarle desde el mes de julio. Por su parte, la participación española, sin Paula Badosa, tendrá puestas sus esperanzas en la gallega Jessica Bouzas, que viene de meterse en cuartos y octavos de Montreal y Cincinnati, respectivamente. Sin embargo, el sorteo le ha deparado una parte del cuadro complicada en la que se enfrentaría, si ganara en su debut a Donna Vekic, a Gauff.

Además, Nuria Párrizas y Cristina Bucsa completan la nómina de nacionales en el cuadro final.