Estados Unidos. Palladium proyecta un crecimiento del 10% en tarifa media para el primer trimestre de 2026

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - Palladium Hotel Group ha clausurado la temporada estival con un balance muy positivo en Europa, registrando un incremento interanual superior al 6% en el ingreso por habitación disponible (RevPAR), impulsado principalmente por los mercados de Reino Unido y el creciente peso de Estados Unidos. La cadena hotelera no solo celebra este cierre, sino que proyecta un crecimiento continuado, con previsiones que apuntan a una subida del 10% en la Tarifa Media Diaria (ADR) para el primer trimestre de 2026 en sus destinos clave. Este optimismo se cimienta en una estrategia de valor que incluye inauguraciones destacadas como The Unexpected Ibiza Hotel y la consolidación de la marca Grand Palladium Select Collection. El motor de las proyecciones para el próximo ejercicio se centra en el continente americano. Palladium Hotel Group prevé cerrar el último trimestre de 2025 con un incremento del 6% en el RevPAR en destinos clave como México, República Dominicana, Brasil y Jamaica. El mercado de Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor, liderando la cuota en América, seguido de Canadá y Argentina. Según Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group, el foco estratégico está en el ingreso total a través de palancas como la gastronomía, el entretenimiento y el bienestar, buscando consolidar el posicionamiento de alta calidad. ESTRATEGIA DE MERCADOS Y APUESTA POR EL LUJO EXPERIENCIAL. El análisis de la distribución de nacionalidades de los visitantes revela una composición estratégica de los mercados emisores en los destinos europeos: Reino Unido se mantiene un año más como el principal mercado emisor. Le sigue Estados Unidos, que emerge como el segundo mercado emisor más importante, siendo un mercado que viene creciendo de manera sostenida durante los últimos tres años. En tercer lugar, se encuentra España, con un crecimiento del 1% respecto al año anterior, que refleja la fortaleza del turismo nacional. Los siguientes puestos los ocupan Italia, Alemania, Países Bajos y Francia. La temporada también estuvo marcada por inversiones estratégicas en el reposicionamiento de activos, especialmente en Ibiza. Destaca la inauguración de The Unexpected Ibiza Hotel, bajo un concepto de lujo experiencial que integró la marca culinaria mundial Hell's Kitchen. Asimismo, la compañía impulsó la marca Grand Palladium Select Collection con la incorporación del Grand Palladium Select Palace Ibiza, elevando la propuesta de valor en el segmento vacacional. De cara al futuro, el grupo ha iniciado la transformación de Palladium Hotel Palmyra en el primer Only YOU Hotel en destino vacacional y ha anunciado la reforma del 45 Times Hotel Barcelona, que pasará a formar parte de BLESS Collection Hotels en 2026.