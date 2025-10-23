Estados Unidos.- Pangea prepara su desembarco en Estados Unidos para 2026 y negocia su entrada en Arabia Saudí

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Pangea The Travel Store debutará en Estados Unidos con una tienda en Miami para el próximo año 2026, mientras negocia su desembarco en Arabia Saudí, concretamente en su capital, Riad, según ha confirmado la compañía a Europa Press.

Así, el desembarco en el país norteamericano se producirá de forma progresiva y comenzará con un punto de venta de tamaño mediano para medir el impacto de este mercado.

En cuanto a Arabia Saudí, Pangea está negociando su entrada, por lo que esta operación se encuentra en una fase inicial, tal y como ha adelantado 'Hosteltur'. El objetivo es debutar con una megatienda, pero aún no hay fecha prevista para esta expansión.

Recientemente, la firma aterrizó en México como primer destino de su expansión internacional, donde cuenta ya con dos 'travel store'. El motivo de esta elección fue por la afinidad cultural, el idioma compartido y el gran potencial del mercado turístico local, además de ser la puerta de entrada para su desarrollo en Latinoamérica.

Precisamente, Pangea ha puesto el ojo en esta región, en la que prevé desembarcar en nuevos destinos del continente, como Argentina, Colombia o Paraguay, a través de la apertura de grandes tiendas.

El plan estratégico de la firma prevé abrir 70 nuevas tiendas en España hasta 2029, por lo que alcanzará un total de 90 puntos de venta.