Estados Unidos.- Pau Cubarsí: "La Liga española se tiene que jugar aquí, no fuera"

BARCELONA, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha celebrado este miércoles que finalmente el partido contra el Villarreal CF de LaLiga EA Sports no se dispute en Miami (Estados Unidos) porque considera que los duelos de la liga española no deben jugarse fuera, mientras que cree que la goleada ante Olympiacos en Champions les da alas de cara al Clásico liguero de este domingo en el Santiago Bernabéu.

"Este ha sido un tema que ha cogido muchas noticias estas últimas semanas. Todos los equipos estábamos un poco en contra de irnos fuera, porque creo que la Liga española se tiene que jugar aquí", afirmó el central a los medios en un acto publicitario del club junto a Uber.

"Eso es decisión de los clubes y de LaLiga, así que como futbolista no tengo que entrar mucho en este tema. Si los de arriba han decidido que sea así, será la mejor opción", añadió sobre el hecho de que se cancelara este martes el duelo que estaba previsto jugarse en Miami a finales de diciembre.

El central blaugrana celebró, por otro lado, la victoria ante el Olympiacos en la Champions como impulso anímico antes del Clásico de este domingo contra el Real Madrid.

"Fue un gran partido, una gran victoria que nos va a dar puntos muy positivos para encarar el Clásico. Aunque venimos de una dinámica no tan buena, nos va a ayudar bastante", señaló.

"Las claves son seguir la filosofía del míster, tocar cuatro cosas que nos harán ir mejor y fijarnos en nosotros mismos para hacer el mejor partido posible", añadió de cara al choque contra el eterno rival, que está líder en LaLiga EA Sports con 2 puntos más que los blaugranas.

Cubarsí advirtió que deberán estar muy atentos al conjunto blanco y, en especial, a Kylian Mbappé.

"Todos ya conocéis a Mbappé, las capacidades que tiene. Debemos estar muy atentos, tanto a él como a todos los jugadores del Real Madrid, que son de clase mundial. Confiar en nosotros mismos e intentar parar a Mbappé de la mejor forma posible", apuntó.

Quizá por ello no crea que vaya a ser tan fácil ganar y golear como así sucedió en los Clásicos de la temporada pasada.

"No pensamos en golear ni en el resultado, solo en sacar los tres puntos. Claro que a los aficionados les gusta poder decir que es una 'manita', pero desde dentro estamos tranquilos", añadió.

En otro orden de cosas, sobre su pareja en el eje de la defensa, destacó su buena conexión con Eric Garcia.

"Es un compañero espectacular. Todos los centrales estamos capacitados y con la confianza del míster. Ya va bien que haya competencia, porque así le damos opciones para escoger", celebró.

En cuanto a su posición, reconoció que se siente más cómodo por la derecha que por la izquierda en ese eje central defensivo.

"No tengo preferencia, pero me decantaría por la derecha porque es mi perfil bueno, aunque estoy dispuesto a jugar donde haga falta", opinó.

Preguntado por el entrenador Hansi Flick, sancionado para el Clásico —con un partido— por su doble amarilla ante el Girona, elogió su influencia dentro y fuera del vestuario. "El míster es muy importante, tanto dentro como fuera. Tenemos un 'staff' muy bueno que puede reemplazarlo si al final no puede presentarse. Si está en el vestuario, vamos a estar orgullosos de que esté ahí ayudándonos, y si no, lo hará desde fuera", comentó. También tuvo palabras para sus compañeros Fermín López y 'Dro' Fernández, tras su gran actuación ante el Olympiacos. "Fermín tuvo un partido espectacular con tres goles, y Dro dio una asistencia. Estoy muy contento por ellos dos, el club confía en nosotros y desde abajo tenemos que estar orgullosos del trabajo que se está haciendo", señaló sobre la confianza en La Masia. Cubarsí, que aún no ha jugado en el Spotify Camp Nou, confesó que espera con ilusión su regreso al nuevo feudo 'culer'. "No he podido disputar todavía ningún partido en el Camp Nou, así que tenemos unas ganas espectaculares. Seguramente acabarán las obras de aquí a poco y ya podremos disfrutar todo Barcelona del estadio", manifestó.