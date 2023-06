Estados Unidos pide a la ONU investigar la venta de drones iraníes a Rusia

La Misión Diplomática de Estados Unidos para Naciones Unidas ha pedido a la ONU investigar la venta de drones iraníes a Rusia, usados en la guerra contra Ucrania y cuya transferencia viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe importar este tipo de armas desde Irán.

"Esta mañana Estados Unidos publicó más información que documenta cómo Irán ha proporcionado a Rusia cientos de vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, así como equipos relacionados con la producción de vehículos aéreos no tripulados. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados en las últimas semanas para atacar Kiev, destruir la infraestructura ucraniana y matar y aterrorizar a los civiles ucranianos", ha asegurado la embajadora Linda Thomas-Greenfield, según un comunicado.

Ucrania, Estados Unidos y otros países ya han enviado información y análisis a la ONU, y EEUU ha manifestado su intención de seguir compartiendo sus preocupaciones al respecto con el objetivo de "proteger a los civiles de daños mayores".

"Existe una necesidad urgente de que el Secretario General --António Guterres-- responda a los llamados de la comunidad internacional para investigar estas violaciones. Hacerlo podría salvar vidas", ha pedido Thomas-Greenfield.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha declarado este viernes a la CNN que Irán estaría utilizando las rutas del mar Caspio para trasladar drones, municiones y proyectiles de mortero hacia Rusia, a través de "opacas" o que han desactivado sus datos de navegación. Washington sostiene que el trayecto comenzaría desde el puerto de Amirabad hasta la ciudad rusa de Majachkala.

Europa Press