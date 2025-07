Estados Unidos: Planas confía en un "buen resultado" de la negociación con EEUU para evitar aranceles "injustificados"

BRUSELAS, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este lunes que confía en que la Comisión Europea logre un "buen resultado" en las negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición, a partir del próximo 1 de agosto, de aranceles del 30% para todos los productos de la UE, que el ministro considera "injustificados". "Esperamos que esta negociación de la Comisión, que tiene todo nuestro apoyo, logre un buen resultado que evite cualquier impacto negativo para el sector agroalimentario", ha apuntado Planas en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Agricultura de la UE en Bruselas. Planas ha explicado que, en el caso de España, las exportaciones a Estados Unidos ascienden a 3200 millones de euros, el 4,7% de los 76.000 millones que suponen las exportaciones agroalimentarias totales del país. "Para nosotros es una cifra sensible", ha reconocido el ministro. "Sería absolutamente injusto imponer ningún arancel a productos europeos que no se justifica de ninguna manera", ha incidido el titular de Agricultura, quien ha añadido que no teme represalias de Trump dirigidas contra España porque la UE negocia como bloque y no existe distinción entre Estados miembro. Al respecto, el ministro también ha destacado la necesidad que tiene la UE de "ampliar y diversificar" su presencia comercial en el mundo a través de otros acuerdos comerciales como es el caso de Mercosur.