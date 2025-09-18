Estados Unidos: Planas lamenta aranceles de Trump, pero defiende estar en EEUU: "Es como tener un córner en El Corte Inglés"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado el arancel del 20% que ha puesto la Administración de Donald Trump a las exportaciones de la Unión Europea, pero ha defendido la importancia de estar en Estados Unidos para el sector agroalimentario español.

“El tema de los aranceles no me apasiona. ¿Cómo le va a apasionar a alguien pasar del cero al 15% simplemente porque alguien haya decidido que el mundo nos roba? Creo que no es correcto, pero Estados Unidos es fundamental para el sector agroalimentario español. Estar en Estados Unidos es como estar en El Corte Inglés, hay que tener un córner allí para estar en el mundo y en la sociedad”, ha asegurado Planas durante su participación en el 'Forum Europa'.

El titular de Agricultura ha reiterado que el "peor arancel es la incertidumbre, el no saber qué hacer", señalando que el sector agroalimentario nacional ha incrementado sus exportaciones a finales del pasado año y a lo largo de 2025 porque las empresas han anticipado a EEUU sus exportaciones para paliar el efecto de los aranceles.

Respecto a los recientes aranceles que ha interpuesto China del 20% a los productos de porcino de capa blanca español, Planas se ha mostrado confiado en que estos se reduzcan o eliminen antes de que acabe este año.

“Estamos en contacto muy estrecho con Interporc y las empresas que exportan allí porque China es uno de nuestros grandes destinos y un gran mercado, además donde mantenemos una excelente relación con su Administración”.

El titular del ramo ha puesto en valor que las empresas y la interprofesional están trabajando con China, algo que espera que dé su beneficio, ya que este arancel viene por una investigación ligada a la importación en Europa de los vehículos eléctricos chinos.

“Espero y deseo que antes de final de año se rebajen o desaparezcan los aranceles a la exportación de porcino. Confío en que las autoridades chinas reconozcan que nuestra actitud ha sido de total transparencia”, ha zanjado.