Estados Unidos planea imponer restricciones a importaciones de drones y vehículos pesados chinos

Por David Shepardson

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pretende emitir reglas para restringir o, potencialmente, prohibir las importaciones de drones y vehículos medianos y pesados chinos tras una campaña previa de represión contra los automóviles y camiones, citando motivos de seguridad nacional.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el viernes que planea emitir normas tan pronto como este mes para abordar los riesgos de seguridad nacional relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones que forma parte integral de los drones y su cadena de suministro.

Lo mismo hará con los vehículos que pesan más de 10.000 libras procedentes de países como China y otros adversarios extranjeros.

No dio detalles sobre cuáles serían las normas de importación.

El Departamento de Comercio y la embajada china en Washington no hicieron comentarios inmediatamente.

Las importaciones chinas representan la inmensa mayoría de las ventas comerciales de drones en Estados Unidos. Más de la mitad proceden de DJI, el mayor fabricante mundial de drones.

Las restricciones previstas para los drones y los vehículos pesados siguen la línea de normas similares ya programadas para las importaciones de automóviles y otros camiones.

El Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden ultimó en enero una serie de normas que prohibirán la entrada de casi todos los automóviles y camiones chinos en el mercado estadounidense a partir de finales de 2026, en el marco de una ofensiva contra el software y el hardware de vehículos procedentes de China.

El Departamento de Comercio dijo en enero que también podría aplicar restricciones a sistemas de drones como ordenadores de a bordo, sistemas de comunicaciones y control de vuelo, estaciones de control en tierra, software operativo y almacenamiento de datos.

Trump firmó en junio decretos para reforzar las defensas frente a drones amenazantes e impulsar la fabricación de drones en Estados Unidos. (Reporte de David Shepardson, Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)