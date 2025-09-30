Estados Unidos.- Podemos critica que Sánchez salude el plan de EEUU para Gaza: "Se coloca en el lado incorrecto de la historia"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "terrible" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé la bienvenida al plan de Estados Unidos para la Franja de Gaza, que a su juicio es una "humillación" para el pueblo palestino.

"De nuevo Sánchez colocándose en el lado incorrecto de la historia", ha lanzado a través de la red social X, después de que el jefe del Ejecutivo haya celebrado el plan que ha presentado el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Belarra ha descalificado el planteamiento de Trump al sostener que persigue la "dominación colonial para Palestina", cuyo pueblo "tiene derecho a ser libre".

También ha añadido que es "fácil de entender" que la solución "no va a venir en ningún caso del país que ha armado hasta los dientes a Israel y que es el principal interesado en mantener una colonia de su control en Oriente Medio".

Finalmente, ha exigido que "España deje de estar rendida a los intereses de Estados Unidos".

LA POSTURA DE SÁNCHEZ ES "DELEZNABLE"

En esta línea se ha pronunciado también el coportavoz del partido, Pablo Fernández, quien ha espetado que es "deleznable" que Sánchez "salude esta infamia", en alusión a la propuesta del presidente norteamericano.

"El plan de Trump y Netanyahu no es una propuesta de negociación, es un plan de negocio, de dominación colonial y ocupación permanente contrario al derecho internacional: niega el derecho de autodeterminación del pueblo Palestino", ha censurado.

Además la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha alertado de que Trump y Netanyahu pretenden un "plan de negocio y dominación contrario al derecho internacional", que "niega el derecho de autodeterminación y retorno de los palestinos".

"Sánchez está fuera de la ley apoyando este plan ilegal de Trump y Netanyahu. Su apoyo a Palestina, solo postureo", ha arremetido Montero contra el presidente del Gobierno.