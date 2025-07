Estados Unidos: Porsche gana un 66,4% menos hasta junio por la caída de la demanda en China y los aranceles de EE. UU.

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche ha registrado un beneficio neto atribuido de 724 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 66,4% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía. Según ha apuntado la compañía, tres factores en particular están condicionando la situación actual de Porsche, como son la "drástica" caída de la demanda en China, el impacto de los aranceles de Estados Unidos en sus ventas y la "lenta" transición hacia la movilidad eléctrica, con consecuencias para la red de proveedores. Con todo, la firma alemana ha anunciado este miércoles que mantiene sus previsiones de ventas para 2025, lo que le ha llevado a un impulso en Bolsa del 2,9% al arranque de la sesión, hasta negociarse sus títulos a un precio de 44,55 euros. En esta línea, la facturación ha retrocedido hasta 18.160 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que representa un descenso de su cifra de negocio de 6,7% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía este miércoles. El beneficio operativo se redujo un 67% frente a los seis primeros meses de 2024, quedándose en 1010 millones de euros, y la rentabilidad operativa sobre las ventas fue del 5,5%, frente al 15,7% del primer semestre del año anterior. De su lado, el flujo de caja neto del sector automotriz se situó en 394 millones de euros (mientras que en el año anterior fue de 1120 millones de euros). El margen de flujo de caja neto del sector automotriz fue del 2,4% (frente al 6,3% hasta junio de 2024). Ante estas circunstancias, la dirección de Porsche está impulsando con determinación medidas exhaustivas para reestructurar y recalibrar la empresa. En el primer semestre de 2025, los gastos extraordinarios para la reestructuración de la empresa ascendieron a unos 200 millones de euros, y a unos 500 millones de euros para las actividades de baterías. "Seguimos enfrentándonos a importantes desafíos en todo el mundo. Y esto no es una tormenta pasajera. El mundo está cambiando drásticamente y, sobre todo, de forma diferente a lo que se esperaba hace tan solo unos años", ha manifestado el presidente del consejo de administración de Porsche, Oliver Blume. En el segundo semestre de este año, Porsche iniciará negociaciones con los representantes de los empleados sobre un segundo paquete de medidas, tal como se anunció. "Para preparar a Porsche para el futuro, debatiremos enfoques de gran alcance", añade Breckner. "Se espera que estas medidas tengan un impacto positivo en las ganancias y el flujo de caja en los próximos años". Así las cosas, Porsche espera volver a ver un impulso económico positivo a partir de 2026. "Algunas de las decisiones estratégicas se ven hoy bajo una luz diferente. Por eso, estamos desarrollando aún más Porsche", ha subrayado Blume. MANTIENE SUS PREVISIONES DE VENTAS Tras el acuerdo de la Comisión Europea con el gobierno estadounidense sobre los aranceles de importación, Porsche ha ajustado sus previsiones para 2025. Esto tiene en cuenta los efectos previstos de los nuevos aranceles, así como los efectos arancelarios vigentes desde junio, que aún no se habían incluido en la previsión anterior. Los aranceles de importación estadounidenses supusieron una carga adicional de 400 millones de euros, ya que Porsche ofreció a sus clientes protección de precios. Porsche sigue esperando unos ingresos por ventas del grupo de entre 37.000 y 38.000 millones de euros. Esto está en línea con la previsión anterior. En el extremo inferior del rango, Porsche espera una rentabilidad sobre las ventas del grupo del 5% y un margen de flujo de caja neto automotriz del 3%. En el extremo superior del rango, se espera una rentabilidad sobre las ventas del grupo del 7% y un margen de flujo de caja neto automotriz del 5%. El extremo superior se mantiene en línea con la previsión original de finales de abril. Las perspectivas incluyen los efectos especiales esperados relacionados con la realineación estratégica, por un importe aproximado de 1300 millones de euros.