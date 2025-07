Estados Unidos: Powell se abre a bajar tipos en septiembre, pero dice que no es su deber dar financiación barata al Gobierno

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha dejado este miércoles la puerta abierta a bajar los tipos de interés en septiembre dado que antes se publicarán dos informes sobre inflación y empleo, pero ha recordado también que no está en el mandato del organismo velar por unos costes de financiación asequibles para el Gobierno. "Este es un periodo entrerreuniones en el que obtendremos dos lecturas completas de empleo e inflación antes de la reunión de septiembre. No hemos tomado ninguna decisión sobre septiembre. [...] Tendremos en cuenta esa información y todos los demás datos al tomar nuestra decisión en la cita de septiembre", ha explicado Powell para añadir que no cuenta con una "senda predeterminada". Además, ha asegurado que el mantenimiento de los tipos en el rango objetivo del 4,25% al 4,50%, que ha calificado de "moderadamente restrictivo", deja "bien posicionada" a la Fed para responder a cualquier acontecimiento macroeconómico, máxime cuando la lectura de inflación de junio mostró que los aranceles ya empiezan a trasladarse a los precios. Por otro lado, Powell ha insistido en la importancia de que los bancos centrales sean independientes y ha subrayado que la Fed cuenta con un mandato dual sobre inflación y empleo, pero no con los costes de financiación del Gobierno federal. Es más, ha considerado que tenerlos en cuenta "no sería bueno para la credibilidad de la Fed ni de la política fiscal de Estados Unidos". El 'guardián del dólar' ha indicado que el crecimiento económico se ha ralentizado en la primera mitad del año después que el PBI avanzase un 1,2%, menos que el 2,5% de la segunda mitad de 2024. No obstante, ha apuntado a que los datos del segundo trimestre muestran una expansión del 3% que contrasta con la contracción del 0,5% del primero. Esta dinámica habría sido fruto de la volatilidad en las importaciones, que restan del cálculo del PBI y se dispararon a inicios de año para anticiparse a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. "La moderación del crecimiento refleja en gran medida una desaceleración del gasto de los consumidores. Por el contrario, la inversión empresarial en equipos e intangibles repuntó con respecto al ritmo del año pasado", ha resumido. Powell ha augurado que la 'Gran y Hermosa Ley' de Trump que consagra bajadas de impuestos tendrá "algún efecto estimulante" sobre la economía, pero no uno "importante" de cara a los próximos años.