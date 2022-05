Estados Unidos precisa que no participa en la ubicación de generales rusos en Ucrania

El portavoz del Pent谩gono, John Kirby, ha aclarado que Estados Unidos proporciona inteligencia en el campo de batalla a Kiev para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania "a defender su pa铆s", pero ha precisado que no participa en la ubicaci贸n de altos cargos militares rusos con el objetivo de neutralizarlos en territorio ucraniano.

"Ucrania combina la informaci贸n que nosotros y otros socios brindamos con la inteligencia que ellos mismos recopilan en el campo de batalla, y luego toman sus propias decisiones y tienen sus propias acciones. Creo que es importante no olvidar que esta es una guerra que comenzaron los rusos y, por supuesto, pueden terminarla ma帽ana", ha indicado Kirby en rueda de prensa.

Esta aclaraci贸n se produce tras la informaci贸n publicada por el peri贸dico 'The New York Times', que ha asegurado este jueves que la Inteligencia estadounidense hab铆a facilitado datos a Kiev sobre unidades militares rusas para ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales en el campo de batalla.

En su art铆culo, el citado peri贸dico ha cifrado en doce los generales rusos muertos en el frente desde que Rusia invadi贸 Ucrania el pasado 24 de febrero, y ha detallado que Washington hab铆a compartido con Kiev la ubicaci贸n en tiempo real de los cuarteles m贸viles del Ej茅rcito ruso, as铆 como los movimientos de tropas en la regi贸n del Donb谩s.

En un primer momento, el portavoz del Pent谩gono ha dicho a 'The New York Times' que no iba a comentar este art铆culo, pero s铆 ha indicado que Estados Unidos proporciona "a Ucrania informaci贸n e inteligencia que (los ucranianos) pueden utilizar para defenderse".

Este mismo jueves, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que la informaci贸n de Inteligencia transmitida por los Estados miembro de la OTAN y otros pa铆ses no interfieren en las operaciones realizadas por el Ej茅rcito ruso en Ucrania.

Peskov ha asegurado que estos datos "no obstaculizan las labores de las fuerzas rusas ni impiden que logren cumplir sus objetivos", seg煤n informaciones de la agencia de noticias Interfax.

"Nuestro Ej茅rcito es consciente de que Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN en su conjunto est谩n constantemente mandando informaci贸n de Inteligencia a las Fuerzas Armadas ucranianas", ha aseverado.

As铆, ha insistido en que "esto es bien sabido" y ha descartado, adem谩s, que el env铆o de armas por parte de estos mismos pa铆ses surta alg煤n efecto a largo plazo. "No socavar谩 los 茅xitos de la operaci贸n militar rusa en la zona", ha subrayado.