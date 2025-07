Estados Unidos.- Previa del Paris Saint-Germain - Real Madrid

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El Paris Saint-Germain y el Real Madrid se enfrentan este miércoles en la semifinal del Mundial de Clubes, un duelo de máximo nivel entre los campeones de las dos últimas ediciones de la Champions, además de ser los dos grandes favoritos al título en Estados Unidos, con el equipo francés en un gran momento de forma, pero con bajas en defensa, mientras el proyecto madridista sigue dando pasos, con la duda de la titularidad de Kylian Mbappé. El MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), a las 21.00 hora peninsular española, acoge el duelo más atractivo en lo que va en el Mundial de Clubes entre los dos grandes candidatos a levantar el trofeo del novedoso torneo: PSG y Real Madrid. El flamante campeón de Europa contra el 15 veces ganador de la 'Orejona' y que también fue campeón en 2024. El nuevo proyecto madridista se encuentra su primera gran piedra de toque, quizá demasiado pronto como para sacar conclusiones, tanto por si sale victorioso o si pierde contra los franceses. Y es que el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso, con apenas cinco partidos oficiales, vive su gran examen ante un PSG que acumula dos temporadas de trabajo y llega con la 'Orejona', su gran obsesión en los últimos años, como gran aval. Mientras Fluminense, único superviviente no europeo en el torneo, y Chelsea se disputan el otro billete a la final, Real Madrid y PSG saben que el que triunfe en este duelo de campeones es un paso de gigante hacia el trofeo. El Real Madrid se encontrará a un equipo parisino mucho más trabajado y con las ideas claras, además de un potencial ofensivo del que ya han dado cuenta Atlético de Madrid, Seattle Sounders, Inter Miami y Bayern de Múnich. El equipo de Luis Enrique ha marcado un total de 12 tantos en este Mundial de Clubes, catapultados por los verticales y veloces Desiré Doué, Ousmane Dembélé -ya recuperado-, Khvicha Kvaratskhelia o Bradley Barcola, que ofrecen al italiano muchas variantes en su planteamiento. Pero esto no significa que el PSG sea un equipo endeble, ya que solo ha encajado un tanto -en su única derrota (0-1) frente a Botafogo- y presume de cuatro porterías imbatidas. Pero ante el Real Madrid, los franceses lamentan las bajas importantes por sanción de los centrales Willian Pacho y Lucas Hernández, ambos expulsados con roja directa -se perderían también la hipotética final- ante el Bayern de Múnich en cuartos de final, cruce que acabó con triunfo por 2-0 para los parisinos. El conjunto de Xabi Alonso también presenta un baja crucial en la zaga, ya que Dean Huijsen también fue expulsado en la recta final de la victoria por 3-2 frente al Borussia Dortmund. Raúl Asencio, con dos errores en los dos primeros partidos que le condenaron después a la suplencia, sustituirá en el once al joven central español, acompañando a Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni en la novedosa línea de tres centrales. Ante el Dortmund, el engranaje volvió a funcionar, aprovechando la amplitud y profundidad de Fran García y Trent Alexander-Arnold y, sobre todo, el momento goleador del canterano Gonzalo García. El joven delantero, de 21 años, ya lleva 4 goles y 1 asistencia en cinco encuentros, todos como titular, aunque ahora, con Kylian Mbappé recuperado, podría perder esa condición, en favor del ariete francés, que ya convirtió ante el Borussia un golazo de tijera. Los chicos de Xabi Alonso deben dar la talla y confirmar esta mejoría de apenas cinco partidos ante el equipo más competitivo del continente en el último curso, con un centro del campo que muerde sin perder su talento y unos atacantes muy peligrosos. Es el momento en el que los Vinícius, Bellingham y compañía aparezcan y permitan que el proyecto siga creciendo desde el triunfo. Será la primera vez en más de tres años que ambos equipos se vean las caras, desde que en 2022 vivieron una vibrante eliminatoria de octavos de final de la Champions, con la remontada 'in extremis' de los blancos para seguir vivos en la competición, empujados por un caliente Bernabéu. Partido que huele a duelo de titanes, con el morbo de ver a Mbappé contra su exequipo y con el duelo en los banquillos entre Alonso y Luis Enrique. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. REAL MADRID: Courtois; Trent, Rüdiger, Tchouameni, Asencio, Fran García; Valverde, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius. --ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). --ESTADIO: MetLife Stadium (Nueva Jersey). --HORA: 21.00/Telecinco y DAZN.