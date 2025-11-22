LA NACION

Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 23 de noviembre

MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA VANGUARDIA

  • "Europa claudica ante los petroestados en la cumbre del clima"
  • "El Barça honra el estreno del Spotify Camp Nou"

EL PAÍS

  • "El Papa aparta al primer obispo español acusado de pederastia"
  • "Europa negocia 'in extremis' el plan de EEUU para el futuro de Ucrania"

LA RAZÓN

  • "El golpismo invertido de Sánchez para sobrevivir: "Jugamos con fuego""
  • "Ucrania y la Unión Europea se citan para frenar la paz de Trump"

ABC

  • "Cerdán construyó su trama con un círculo íntimo descubierto a raíz de las pistas de Aldama"
  • "Auge y caída de García Ortiz, un jurista brillante que cambió en Madrid"

LEVANTE

  • "Equipos de alta tecnología contra el cáncer llevan parados dos años"
  • "La clínica dental que atendió a las niñas no podía hacer sedaciones intravenosas"
