Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 23 de noviembre
LA NACION
MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
LA VANGUARDIA
- "Europa claudica ante los petroestados en la cumbre del clima"
- "El Barça honra el estreno del Spotify Camp Nou"
EL PAÍS
- "El Papa aparta al primer obispo español acusado de pederastia"
- "Europa negocia 'in extremis' el plan de EEUU para el futuro de Ucrania"
LA RAZÓN
- "El golpismo invertido de Sánchez para sobrevivir: "Jugamos con fuego""
- "Ucrania y la Unión Europea se citan para frenar la paz de Trump"
ABC
- "Cerdán construyó su trama con un círculo íntimo descubierto a raíz de las pistas de Aldama"
- "Auge y caída de García Ortiz, un jurista brillante que cambió en Madrid"
LEVANTE
- "Equipos de alta tecnología contra el cáncer llevan parados dos años"
- "La clínica dental que atendió a las niñas no podía hacer sedaciones intravenosas"
