Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el domingo 23 de noviembre

MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA VANGUARDIA

"Europa claudica ante los petroestados en la cumbre del clima"

"El Barça honra el estreno del Spotify Camp Nou"

EL PAÍS

"El Papa aparta al primer obispo español acusado de pederastia"

"Europa negocia 'in extremis' el plan de EEUU para el futuro de Ucrania"

LA RAZÓN

"El golpismo invertido de Sánchez para sobrevivir: "Jugamos con fuego""

"Ucrania y la Unión Europea se citan para frenar la paz de Trump"

ABC

"Cerdán construyó su trama con un círculo íntimo descubierto a raíz de las pistas de Aldama"

"Auge y caída de García Ortiz, un jurista brillante que cambió en Madrid"

LEVANTE