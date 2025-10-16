Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el jueves 16 de octubre
Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 16 de octubre
MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El juez expresa su "estupor" porque Ábalos siga como diputado"
-- "Trump da luz verde a la CIA para actuar dentro de Venezuela"
EL MUNDO
-- "Albares y Robles felicitaron por el Nobel a Edmundo en privado"
-- "El juez avisa a Ábalos de "significativas" penas de cárcel y muestra "estupor" porque sea diputado"
ABC
-- ""Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro""
-- "El juez reprocha a Ábalos que se refugie en el escaño porque causa "estupor" social"
LA VANGUARDIA
-- "El Gobierno se abre a comprar armas a EEUU para Ucrania"
-- "Hamás asegura que ha entregado todos los cadáveres de rehenes que conservaba"
EL PERIÓDICO
-- "El juez mantiene a Ábalos en libertad pese al "creciente" riesgo de fuga"
-- "Illa y Carlos III, contra el cambio climático"
