Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 16 de octubre

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El juez expresa su "estupor" porque Ábalos siga como diputado"

-- "Trump da luz verde a la CIA para actuar dentro de Venezuela"

EL MUNDO

-- "Albares y Robles felicitaron por el Nobel a Edmundo en privado"

-- "El juez avisa a Ábalos de "significativas" penas de cárcel y muestra "estupor" porque sea diputado"

ABC

-- ""Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro""

-- "El juez reprocha a Ábalos que se refugie en el escaño porque causa "estupor" social"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno se abre a comprar armas a EEUU para Ucrania"

-- "Hamás asegura que ha entregado todos los cadáveres de rehenes que conservaba"

EL PERIÓDICO

-- "El juez mantiene a Ábalos en libertad pese al "creciente" riesgo de fuga"

-- "Illa y Carlos III, contra el cambio climático"

