Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de octubre
Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de octubre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Israel intercepta la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza"
-- "La cúpula del PP apoya el plan antiabortista de Vox en Madrid"
EL MUNDO
-- "Génova contempla ya el gran domingo electoral en marzo"
-- "Sánchez trata de burlar a Europa al pasar el gasto climático como Defensa"
ABC
-- "El Gobierno cuela inmigrantes mayores de edad en los traslados desde Canarias"
-- "Hamás pide más tiempo a Trump para exiliar con garantías a sus líderes y analizar el plan de paz"
LA RAZÓN
-- "Anticorrupción se planta con Cerdán y lo acusa de "enredar""
-- "Israel intercepta a la flotilla antes de llegar a aguas de Gaza"
LA VANGUARDIA
-- "Israel intercepta la flotilla humanitaria a pocas millas de Gaza"
-- "Adiós a Jane Goodall, la defensora de los chimpancés"
Otras noticias de Israel
- 1
Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
- 2
Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
- 3
Quién es Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert
- 4
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”