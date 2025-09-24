LA NACION

Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el jueves 25 de septiembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Rey, a Israel: "Detengan la masacre en Gaza. Es aberrante""

-- "Maria mostró a la ciencia cómo llegó a los 117 años"

EL MUNDO

-- "La mujer de Sánchez al borde de ir a juicio por valerse del "poder"

-- "Dirigentes del PSOE señalan a Redondo por no saber hacer frente a la crisis de las pulseras""

ABC

-- ""Indicios fundados y sólidos" de malversación abocan a Begoña Gómez a un jurado popular"

-- "El Rey pide en la ONU que Israel cese la "masacre" en Gaza"

LA RAZÓN

-- "Cuatro juicios de gran repercusión cercan a Sánchez el próximo año"

-- "Felipe VI: "Exigimos que detengan la masacre" en Gaza

LA VANGUARDIA

-- "El Rey exige en la ONU a Israel: "Detengan la masacre en Gaza"

-- "Escalada de inversiones millonarias en centros de datos en EE.UU."

EL PERIÓDICO

-- "El Rey exige a Israel ante la ONU el fin de la *masacre* de Gaza"

-- "El juez Peinado envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación"

