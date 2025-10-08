Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el jueves 9 de octubre
EL PAÍS
-- "El 71% de los valencianos quiere que Mazón dimita por la dana"
-- "La consejera andaluza de Salud cae por los cribados fallidos"
EL MUNDO
-- "El PP citará a Sánchez tras ir Ábalos al juez por los sobres"
-- "Moreno destituye a la consejera de Salud tras los errores en el cribado del cáncer de mama"
ABC
-- "Yolanda Díaz avisa a las empresas de que subirá el SMI cada seis meses con el IPC"
-- "Dimite la consejera andaluza de Salud por el fallo en el cribado del cáncer de mama"
LA RAZÓN
-- "Podemos copia a Junts: amenaza primero y da aire a Sánchez después"
-- "La trama corrupta extiende la sospecha del cobro en efectivo a Sánchez"
LA VANGUARDIA
-- "El Gobierno salva el decreto del embargo de armas a Israel"
-- "Dimite la consejera de Salud de Andalucía por la crisis de las mamografías"
EL PERIÓDICO
-- "Los pisos turísticos crecen en ciudades vecinas de BCN"
-- "Red Eléctrica pide cambios "urgentes" tras detectar riesgos de un nuevo apagón"
