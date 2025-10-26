LA NACION

Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el lunes 27 de octubre

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Historia de un desastre: 155 muertos y 15.000 llamadas antes de la alerta"

-- "La cúpula de Junts aborda hoy la posible ruptura con el Gobierno"

EL MUNDO

-- "Puigdemont defiende "ruptura total" y Turull seguir negociando"

-- "Las contradicciones de la dana atrapan a Mazón en El Ventorro"

ABC

-- "La mayoría de votantes del PP en Valencia piden que Mazón dimita y convoque elecciones"

LA RAZÓN

-- "Moncloa filtra optimismo ante un "parar y resetear" con Junts

-- "Sánchez usa la dana y los incendios en la precampaña de Castilla y León"

LA VANGUARDIA

-- "Principio de acuerdo entre EE.UU. y China para pararla guerra comercial"

-- "Sánchez se lanza al combate electoral contra los líderes regionales del PP"

EL PERIÓDICO

-- "Los contratos de defensa de España en EEUU suman 28 millones"

-- "Alberto Nuñez Feijóo, presidente del PP: "Veremos cómo va la reconstrucción en Valencia y cuál es el futuro de Mazón""

