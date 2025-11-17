Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 18 de noviembre
MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Hacienda activa la reforma de la financiación autonómica ante el ciclo electoral"
-- "Leire Díez se reunió con Cerdán"
EL MUNDO
-- "Moncloa tuteló la reunión con la 'fontanera' en la sede del PSOE"
-- "Morant ignoró a los denunciantes del desfalco millonario en el CNIO"
ABC
-- "El Gobierno gasta $1.000.000 en habilitar pisos para Óscar Puente y Ana Redondo"
-- "La 'fontanera' del PSOE reconoce las reuniones con Santos Cerdán"
LA RAZÓN
-- "Leire y Dolset cercan a Sánchez con las "cloacas""
-- "Mazón comparece en el Congreso pero no aclara nada del 29-O"
LA VANGUARDIA
-- "La nueva financiación incluirá las competencias propias de Catalunya"
-- "El Gobierno activa el proceso para alargar la vida de la nuclear de Almaraz"
EL PERIÓDICO
-- "Hacienda ofrece un déficit del 0,1% a las comunidades"
-- "La UE busca superar el "paternalismo" con los países del sur del Mediterráneo"
