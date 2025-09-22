Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el martes 23 de septiembre
Estados Unidos. Principales titulares de los periódicos para el martes 23 de septiembre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Clamor en la ONU por la creación del Estado palestino"
-- "La jueza sienta en el banquillo a la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal"
EL MUNDO
-- ""Hay incidencias recurrentes: las víctimas se sienten desprotegidas""
-- "Macron reconoce el Estado palestino: "Ha llegado el momento de la paz"
ABC
-- "Sánchez monta su 'No a la guerra' de Gaza para agitar a la izquierda"
-- "El CGPJ desmonta el bulo de la ministra con las pulseras antimaltrato"
LA VANGUARDIA
-- "EE.UU. frustra la ola de países que reconocen el Estado palestino"
-- "El aeropuerto de Copenhague cierra por unos drones"
EL PERIÓDICO
-- "El BBVA eleva un 10% la opa al Sabadell y mejora su fiscalidad"
-- "El tramo sin cubrir de la Ronda del Mig será un paseo en Les Corts"
Otras noticias de ONU
- 1
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 2
Así es la casa de Pampita que robaron en Barrio Parque
- 3
Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz
- 4
Scratch Gate: Apple ya tiene un dolor de cabeza con el iPhone 17