Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 25 de noviembre
MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El fiscal general renuncia al cargo y recibe el reconocimiento de la izquierda"
-- "La Audiencia ordena que Pujol sea juzgado desde su casa"
EL MUNDO
-- "Pumpido se apartará en el TC si García Ortiz recurre su condena"
-- ""Ponen a nuestras caras cuerpos desnudos con IA y las difunden""
ABC
-- "Los Pujol se victimizan"
-- "Diana Morant ocultó al patronato del CNIO las irregularidades contables"
LA RAZÓN
-- "Moncloa activa el control de "daños" contra un Koldo que pide tiempo al Supremo"
-- "El fiscal general se adelanta a su cese y renuncia tras su condena"
LA VANGUARDIA
-- "Los Mossos identifican a 4.000 delincuentes con riesgo de reincidir"
-- "El fiscal general se retira y el Gobierno ultima su relevo"
EL PERIÓDICO
-- "Aliança Catalana capta voto no independentista y alcanza a Junts"
-- "Ucrania y Europa intentan reescribir el plan de Trump"
