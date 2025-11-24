LA NACION

Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 25 de noviembre

Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 25 de noviembre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 25 de noviembre
Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el martes 25 de noviembre

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El fiscal general renuncia al cargo y recibe el reconocimiento de la izquierda"

-- "La Audiencia ordena que Pujol sea juzgado desde su casa"

EL MUNDO

-- "Pumpido se apartará en el TC si García Ortiz recurre su condena"

-- ""Ponen a nuestras caras cuerpos desnudos con IA y las difunden""

ABC

-- "Los Pujol se victimizan"

-- "Diana Morant ocultó al patronato del CNIO las irregularidades contables"

LA RAZÓN

-- "Moncloa activa el control de "daños" contra un Koldo que pide tiempo al Supremo"

-- "El fiscal general se adelanta a su cese y renuncia tras su condena"

LA VANGUARDIA

-- "Los Mossos identifican a 4.000 delincuentes con riesgo de reincidir"

-- "El fiscal general se retira y el Gobierno ultima su relevo"

EL PERIÓDICO

-- "Aliança Catalana capta voto no independentista y alcanza a Junts"

-- "Ucrania y Europa intentan reescribir el plan de Trump"

LA NACION
Más leídas
  1. Ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
    1

    Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

  2. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    2

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

  3. Qué nuevos gastos podrían declararse para aliviar el monto del impuesto
    3

    Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal

  4. Estela de Carlotto cuestionó la designación de Carlos Presti en el Ministerio de Defensa
    4

    Estela de Carlotto cuestionó la designación de Carlos Presti en el Ministerio de Defensa: “No corresponde”

Cargando banners ...