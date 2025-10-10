Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el sábado 11 de octubre
Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 11 de octubre
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "María Corina Machado: "Maduro tiene que decidir, pero va a salir con o sin negociación""
-- "El Gobierno responde a Trump que España es un socio "leal" de la OTAN"
EL MUNDO
-- "María Corina Machado: "Venezuela está en el umbral de la libertad y esto es una inyección""
-- "El PP promete bajar los impuestos y cuotas a tres millones de autónomos"
ABC
-- "El Nobel de la Paz a María Corina Machado desnuda a Zapatero"
-- "El Gobierno promete por quinta vez a los enfermos de ELA las ayudas aprobadas"
LA RAZÓN
-- "Israel se retira de Gaza a la espera de recibir a los rehenes"
-- "Moncloa se burla del aviso de Trump de sacar a España de la OTAN"
LA VANGUARDIA
-- "Junts pone precio a los presupuestos de Sánchez: 6255 millones sin ejecutar"
-- "Macron vuelve a nombrar primer ministro al dimisionario Lecornu"
