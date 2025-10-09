Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Gaza divisa el fin de la guerra"

-- "Ayuso enarbola la bandera contra el aborto y se distancia de Feijóo"

EL MUNDO

-- "Trump amenaza a España con echarla de la OTAN"

-- "La paz de EEUU desata la euforia en Israel y Gaza"

ABC

-- "Paz en Gaza"

LA RAZÓN

-- "Optimismo en Israel y Gaza tras el acuerdo de alto el fuego"

-- "El exministro Ábalos, tras un pago de Koldo: "Si lo pudiera deducir""

LA VANGUARDIA

-- "Hamas da por acabada la guerra al recibir garantías de EE.UU."

-- "Feijóo trata de zanjar la polémica del aborto tras exclamar Ayuso: "¡Váyanse a otro lado!"