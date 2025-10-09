LA NACION

Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre

Estados Unidos.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre
Estados Unidos: Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Gaza divisa el fin de la guerra"

-- "Ayuso enarbola la bandera contra el aborto y se distancia de Feijóo"

EL MUNDO

-- "Trump amenaza a España con echarla de la OTAN"

-- "La paz de EEUU desata la euforia en Israel y Gaza"

ABC

-- "Paz en Gaza"

LA RAZÓN

-- "Optimismo en Israel y Gaza tras el acuerdo de alto el fuego"

-- "El exministro Ábalos, tras un pago de Koldo: "Si lo pudiera deducir""

LA VANGUARDIA

-- "Hamas da por acabada la guerra al recibir garantías de EE.UU."

-- "Feijóo trata de zanjar la polémica del aborto tras exclamar Ayuso: "¡Váyanse a otro lado!"

LA NACION
Más leídas
  1. El emotivo gesto del plantel de Sevilla y de Almeyda con la mujer de uno de sus futbolistas tras superar el cáncer
    1

    Matías Almeyda y el emotivo gesto del plantel de Sevilla con la mujer de uno de los futbolistas que superó un cáncer

  2. La IA combinó a todos los superhéroes en uno solo y el resultado es sorprendente
    2

    Le pedimos a la IA que combine a todos los superhéroes en uno solo: mirá el resultado

  3. Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política
    3

    Karen Reichardt: sus comienzos en Notidormi, la tapa de Playboy, las comedias picarescas y su salto a la política

  4. Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese
    4

    Claudia Sánchez: de la publicidad que le cambió la vida a la decisión de alejarse del medio y el recuerdo del Nono Pugliese

Cargando banners ...