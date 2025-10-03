Estados Unidos: Quadrante nombra consejero delegado en Estados Unidos a Eduardo Llorente, ex de Siemens Gamesa

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

Quadrante, empresa portuguesa especializada en consultoría y proyectos de ingeniería, arquitectura, medio ambiente y sostenibilidad, ha nombrado consejero delegado en Estados Unidos (EEUU) a Eduardo Llorente, con experiencia previa en Siemens Gamesa. Así, tal y como ha indicado la compañía en un comunicado este viernes, dicho nombramiento "estratégico refuerza su expansión en el mercado norteamericano, con un enfoque primordial en energías renovables a gran escala e infraestructuras energéticas".

"Con más de 25 años de experiencia internacional en Europa y EEUU, Eduardo Llorente combina un sólido historial en desarrollo de negocios y estrategia comercial con una vasta experiencia en operaciones, ejecución de proyectos y crecimiento organizacional", ha señalado Quadrante, para luego añadir que su liderazgo tendrá como "objetivo aprovechar la experiencia global de la firma lusa en la producción y transmisión de energía".

EX DIRECTOR DE OPERACIONES EN DANDELION ENERGY

En concreto, a lo largo de su carrera, Llorente ha ocupado cargos en empresas como Brookfield Renewable, Siemens Gamesa, Acciona y ABB Power Consulting, liderando proyectos a gran escala en energía solar, eólica, hidráulica, biomasa y almacenamiento de baterías, con el desempeño de estrategias comerciales "exitosas en múltiples mercados".

Asimismo, su trayectoria incluye también el cargo de director de operaciones en Dandelion Energy, donde demostró una "notable capacidad de liderazgo ejecutivo en la expansión de las operaciones en EEUU". El consejero delegado de Quadrante, Nuno Costa, ha afirmado que están "entusiasmados de que Eduardo lidere la entrada de la firma en el mercado estadounidense".

"Su profunda comprensión del sector de energías renovables y su probada capacidad para liderar el crecimiento y la innovación serán fundamentales en este nuevo camino", ha añadido.

Eduardo Llorente es Máster en Ingeniería Electrotécnica por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI), en Madrid y "demuestra un fuerte compromiso" en aplicar la experiencia global de Quadrante para ayudar a desarrolladores y 'utilities' norteamericanos a avanzar en la descarbonización del sector energético.

De su lado, el propio Llorente, ha expresado que "es un honor y un privilegio liderar la expansión de Quadrante en Estados Unidos".

"El mercado norteamericano ofrece oportunidades únicas para el desarrollo de energías renovables e infraestructuras energéticas", ha destacado, para terminar concluyendo que está "deseando trabajar con el equipo de Quadrante y con sus socios para ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que promuevan un futuro energético más limpio".

Por último, la empresa ha resaltado que dicho nombramiento subraya el "compromiso de Quadrante en fortalecer una presencia global y en ser un socio estratégico en la transición energética mundial".