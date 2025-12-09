Estados Unidos.- Queralt Castellet: "Disputar seis Juegos para mí significa una suerte"
MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)
La 'rider' española Queralt Castellet reconoce que participar en seis Juegos Olímpicos de Invierno es "una suerte" para ella, y los de 2026 en Milán-Cortina D'Ampezzo llegan "en el mejor momento", ya que ahora valora "todo mucho más", después de su caída "muy dura" en diciembre de 2023 en la Copa del Mundo de Halfpipe en Copper Mountain (Estados Unidos).
"Seis Juegos para mí significa una suerte. Significa poderme haber dedicado todos mis días de mi vida a lo que me gusta, a mi pasión, al deporte. Si no me gustara, no estaría aquí", dijo la deportista patrocinada por Red Bull en una entrevista a Europa Press.
Castellet, de 36 años y que este miércoles arranca su participación en la Copa del Mundo en Secret Garden (China), ha participado en cinco Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de 'halfpipe', obteniendo una medalla de plata en Pekín 2022. Y, ahora, Milán-Cortina D'Ampezzo llega "en el mejor momento". "Vengo de un punto que estoy valorando todo lo que estoy viviendo, muchísimo, y todo lo que he vivido", reflexionó.
"Y estoy viendo y estoy siendo partícipe del momento de más progresión de mi deporte. Lo que está ocurriendo es espectacular a nivel global y se está apostando un montón para que eso vaya a más y más. Es algo en constante movimiento y yo estoy siendo parte de eso", celebró.
Ahora, para los Juegos de 2026, que se disputarán del 6 al 22 de febrero, no siente una presión añadida. "Nadie puede llegar a ponerme más presión que la que me he puesto yo en cada uno de los Juegos. Vas a por una medalla y hay muchísima presión propia, y de todos los que quieran o que quieras que también te pongan esa presión. Siempre hay mucha presión y no creo que vaya a ser muy diferente esta vez. Mi objetivo es mostrar el mejor 'snow' que haya conseguido hacer nunca", defendió.
Además, reconoció que es capaz de encontrar "una motivación diferente" gracias a que entrena "todo el tiempo fuera" de España. "Desgraciadamente es una de las dificultades que tiene, pero también estoy compartiendo el tiempo con gente que tiene los mismos objetivos que yo", puntualizó.
También lo es ver a niñas empezar a hacer 'snowboard'. "Me hacen pensar en cuando yo empecé, tenía mis referentes que ya estaban compitiendo y que para mí significaron muchísimo y marcaron mucho mi carrera", recordó la catalana. "Siempre me acuerdo mucho de ellas y sigo acordándome de muchas de las que he llegado a conocer muy bien y poder pensar que para algunas niñas yo también he sido su referente, obviamente, motiva", añadió la deportista de Sabadell.
Castellet relató cómo fue grabar uno de los episodios de 'Winter Heroes', disponible en Red Bull TV. "Al principio parecía fácil, y se juntó un equipo que quiso dar valor a muchas de las cosas que no me doy cuenta. Pero es una carrera y es que no he parado, ha sido bastante emotivo el proceso", rememoró.
"NO VUELVES COMO ANTES TRAS UNA CAÍDA, VUELVES CON MÁS EXPERIENCIA"
"Suelo pecar bastante de no darme cuenta de todo lo que estoy haciendo. Y cuando gente se interesa para escuchar tu historia o para querer saber lo que estás haciendo, te da un poco de motivación, porque piensas 'que guay que eso pueda influenciar motivar o inspirar a alguien'. Me gusta saber que se quiere dar visibilidad a carreras como la mía", reflexionó la medallista olímpica.
Y viajó hasta diciembre de 2023, cuando sufrió una caída "visualmente muy dura" -se fracturó seis costillas y sufrió un neumotorax-, gracias a la cual se ve que dan "todo" y se juegan "la vida cada día". "Me gusta que se haya podido visibilizar eso, porque realmente es así. Las caídas y las lesiones son parte de nuestro día a día si queremos aprender nuevos elementos, y hay caídas más aparatosas que otras, pero lo importante es aprender de ellas y saber recuperarte y superarlas", explicó.
"Lo más complicado es superar todo lo que conlleva mentalmente una caída así, porque no solamente es el miedo, es también todo lo que aprendes de todas las circunstancias. No vuelves como antes, vuelves con más experiencia", agregó.
Además, después de esa caída, hace "más horas que antes" de 'snowboard'. "Tuve que pasar mucho tiempo recuperando, luego volví a tener otras caídas que volvieron a reabrir la lesión o crear otra. Y todo eso me influyó a hacer un ritmo un poco más bajo a nivel de participación y de entrenos durante. Entonces, ahora estoy aprovechando todo lo que puedo y no me dejo nada, estoy desde que abren hasta que me echan, como cuando era pequeña", bromeó.