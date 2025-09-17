Estados Unidos realiza su primera contribución al fondo de inversión pactado con Ucrania

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha realizado su primer desembolso para el Fondo de Inversión para la Reconstrucción pactado con Ucrania a principios de mayo y que irá destinado en principio a proyectos de energía, infraestructuras y minerales críticos, según la primera ministra ucraniana, Yulia Svidirenko.

La ayuda estadounidense asciende a US$75 millones (unos 63,2 millones de euros), por lo que Kiev entregará una cifra similar en aras del "principio de igualdad".

En total, 150 millones de dólares que irán destinados a la puesta en marcha de tres proyectos antes de finales de 2026.

"Ucrania asume las mismas obligaciones financieras que la parte estadounidense.

Esto no solo demuestra nuestra responsabilidad, sino que también pone de manifiesto que consideramos el fondo como un instrumento conjunto de recuperación y cooperación a largo plazo", ha destacado la primera ministra en la red social Telegram.

Svidirenko ha agradecido la "confianza" a la parte estadounidense y ha enfatizado que el dinero ya comprometido puede verse como una "garantía de seguridad", tanto para Ucrania como para las empresas norteamericanas que quieran realizar inversiones pese al conflicto abierto con Rusia.

El acuerdo abre la puerta a Estados Unidos a sectores estratégicos, como puede ser el de las tierras raras, un objetivo que se marcó el presidente Donald Trump como condición para seguir apoyando a Ucrania.