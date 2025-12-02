Estados Unidos reducirá al 15% los aranceles al sector del automóvil de Corea del Sur

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Estados Unidos reducirá ciertos aranceles bajo el acuerdo comercial con Corea del Sur, incluidos los aranceles a los automóviles al 15%, con efecto retroactivo a partir del 1 de noviembre. Así lo ha confirmado el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien también ha confirmado que se eliminarán los aranceles a las piezas de aviones y reducirá el acumulamiento de aranceles recíprocos con Corea del Sur, para igualarlos a los de Japón y a los de la Unión Europea. "El compromiso de Corea con la inversión estadounidense fortalece nuestra alianza económica, así como el empleo y la industria nacionales. También agradecemos la profunda confianza entre nuestras dos naciones. Espero seguir trabajando estrechamente con Seúl para construir un futuro aún más sólido y próspero para ambas naciones", ha subrayado Lutnick. El anuncio del secretario se ha dado después de que Corea del Sur haya dado pasos oficiales para implementar su legislación de inversión estratégica en el Parlamento. "Este paso clave garantiza que la industria y los trabajadores estadounidenses se beneficien plenamente del acuerdo comercial del presidente de Estados Unidos con Corea", ha afirmado. En este contexto, en la sesión bursátil de este martes en Seúl, las acciones de las principales compañías automovilísticas como Kia o Hyundai han escalado más de un 4%.