Estados Unidos.- Repsol sella otra alianza con Stonepeak en EE.UU. con la venta del 43,8% de un proyecto solar por US$220.000.000

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

Repsol ha cerrado un nuevo acuerdo en renovables en Estados Unidos con el fondo de infraestructuras Stonepeak para la venta de una participación del 43,8% en su proyecto solar 'Outpost', de 629 megavatios (MW), por US$252,5 millones (220 millones de euros), informó la compañía.

En concreto, la transacción implica una valoración del activo de unos US$775 millones (675 millones de euros), incluyendo los ingresos por equidad fiscal obtenidos mediante la monetización de los créditos fiscales a la producción (PTC, en sus siglas en inglés) recibidos por el proyecto.

'Outpost' comenzó su explotación comercial el pasado agosto y se beneficia de un acuerdo de compra de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), lo que refuerza su atractivo para los inversores.

La energética dirigida por Josu Jon Imaz indicó que se espera que la transacción se cierre en los próximos meses, sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales.

Esta es la segunda rotación de activos de Repsol en Estados Unidos, y también de la mano de Stonepeak, después de que ambas cerraran un acuerdo similar que incluía la adquisición por el fondo de una participación del 46,3% en el proyecto solar Frye, de 632 MW y situado también en Texas, y en el complejo solar y de almacenamiento Jicarilla (145 MW), por US$340 millones (unos 300 millones de euros).

Con esta rotación de activos Repsol sigue optimizando la estructura financiera de su negocio de renovables mediante la incorporación de socios estratégicos para maximizar la creación de valor.

Y es que en activos renovables la compañía ha establecido ya otras alianzas con Crédit Agricole Assurances y EIP, en el negocio de generación renovable para impulsar su crecimiento, así como acuerdos para otras cartera de activos 'verdes', con el fondo británico Schroders Greencoat; Pontegadea, la firma de inversión de Amancio Ortega; o con The Renewables Infrastructura Group (TRIG).

El director general de Generación Baja en Carbono de Repsol, Joao Costeira, puso en valor que volver a unir fuerzas con Stonepeak, "un importante inversor que sigue confiando en la calidad de los activos renovables en Estados Unidos", permite al grupo "avanzar en su estrategia de crecimiento en el país", donde ya cuenta con más de 2.800 MW en operación y en construcción en proyectos solares y de almacenamiento.

Por su parte, el director general senior de Stonepeak, Anthony Borreca, se mostró encantado de ampliar la colaboración con Repsol en Estados Unidos con este proyecto solar transformador. "Subraya nuestro compromiso compartido y continuo con el avance de las infraestructuras de energía sostenible y la generación de valor a largo plazo en Texas", dijo.

APUESTA POR EE.UU.

Estados Unidos es un mercado clave para Repsol en su estrategia por ser una multienergética. El grupo desembarcó en renovables en el país en 2021, con la compra del 40% de Hecate Energy. En septiembre de 2023, reforzó su apuesta con la adquisición de ConnectGen.

Repsol cuenta con una cartera de generación renovable diversificada, con una capacidad instalada operativa de cerca de 5.000 MW, principalmente en España y Estados Unidos.