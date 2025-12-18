Estados Unidos.- Republicanos piden a la administración Trump que evalúe si incluye a España en una lista por su boicot a Israel

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un grupo de congresistas republicanos, encabezados por Claudia Tenney, han pedido al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que evalúe incluir a España en una lista de países por su "boicot" a Israel al argumentar que las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez han constituido "una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de EEUU".

En una carta dirigida al secretario del Tesoro, los republicanos han pedido que se revisen las leyes españolas dirigidas contra Israel —como el embargo de armas o la prohibición de importar productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos— a través de la Sección 999, en la que el Departamento del Tesoro "debe mantener una lista de países que exigen o fomentan la participación en boicots internacionales no sancionados por Estados Unidos".

Según han informado los republicanos, el Gobierno español promulgó en octubre "restricciones radicales que prohíben el comercio de armas con Israel y la publicidad de productos originarios" en Cisjordania.

"Estas medidas se alinean con el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y podrían discriminar a Israel, además de generar graves consecuencias legales y económicas para las empresas estadounidenses que operan en el extranjero", ha denunciado.

La inclusión en esta lista genera "requisitos específicos de información y protege a las empresas estadounidenses de cumplir inadvertidamente con leyes extranjeras discriminatorias". Así, la carta ha instado al Tesoro a evaluar "si las acciones de España cumplen los criterios legales para su inclusión y a garantizar que la legislación estadounidense se aplique según lo previsto".

"Las acciones de España van más allá de la retórica y constituyen una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos", ha declarado la congresista Tenney.

En este punto, ha explicado que la legislación estadounidense "exige que los gobiernos extranjeros que participen o promuevan boicots no autorizados contra Israel sean investigados y responsables".

Dicho esto, ha apuntado que la Sección 999 existe "para proteger a las empresas estadounidenses de ser obligadas a cumplir con políticas discriminatorias y para garantizar la transparencia cuando nuestros aliados son objeto de ataques".

"El Tesoro debe realizar una revisión exhaustiva y aplicar la ley tal como está escrita. Estados Unidos no puede hacer la vista gorda cuando gobiernos extranjeros intentan aislar económicamente a Israel o socavar a las empresas estadounidenses", ha indicado.