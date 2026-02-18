Estados Unidos revela nuevos detalles sobre una supuesta prueba nuclear de China

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 18 feb (Reuters) -

Un alto funcionario estadounidense reveló el martes lo que, según él, eran nuevos detalles sobre una prueba nuclear subterránea que China habría llevado a cabo en junio de 2020.

El subsecretario de Estado Christopher Yeaw declaró en un acto celebrado en el laboratorio de ideas Hudson Institute, en Washington, que una estación sísmica remota en Kazajistán midió una "explosión" de magnitud 2,75 situada a 720 kilómetros de distancia, en el campo de pruebas de Lop Nor, en el oeste de China, el 22 de junio de 2020.

"He examinado datos adicionales desde entonces. Hay muy pocas posibilidades, diría yo, de que no sea una explosión, una explosión singular", afirmó Yeaw, que añadió que los datos no eran compatibles con explosiones mineras.

"Tampoco concuerda en absoluto con un terremoto", dijo Yeaw, exanalista de inteligencia y funcionario de defensa con un doctorado en ingeniería nuclear. "Es (...) lo que cabría esperar de una prueba con explosivos nucleares".

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, encargada de detectar explosiones de ensayos nucleares, dijo que no había datos suficientes para confirmar con certeza la afirmación de Yeaw.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo que la acusación de que China hubiera realizado un ensayo nuclear era "totalmente infundada" y un intento de "inventar excusas para reanudar" los ensayos nucleares estadounidenses.

"Se trata de una manipulación política destinada a perseguir la hegemonía nuclear y eludir sus propias responsabilidades en materia de desarme nuclear", afirmó el portavoz de la embajada china, Liu Pengyu, en un comunicado enviado por correo electrónico.

"China insta a Estados Unidos a reafirmar el compromiso de los cinco Estados poseedores de armas nucleares de abstenerse de realizar ensayos nucleares, a defender el consenso mundial contra los ensayos nucleares y a adoptar medidas concretas para salvaguardar el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación", añadió Liu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando a China para que se una a Estados Unidos y Rusia en la negociación de un pacto sustitutivo del Nuevo START, el último acuerdo estratégico entre Estados Unidos y Rusia sobre limitación de armas nucleares, que expiró el 5 de febrero.

La expiración del tratado ha avivado la preocupación de que el mundo se encuentre al borde de una carrera armamentística nuclear acelerada.

NIEGA HABER REALIZADO ENSAYOS NUCLEARES

China, que ha firmado, pero no ratificado, el tratado internacional de 1996 que prohíbe los ensayos nucleares, negó haber realizado una explosión nuclear subterránea después de que Estados Unidos lanzara la acusación por primera vez en una conferencia internacional a principios de este mes. El último ensayo subterráneo oficial de China tuvo lugar en 1996.

La estación sísmica PS23 de Kazajistán forma parte de un sistema de vigilancia mundial gestionado por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (Ctbto, por sus siglas en inglés).

El secretario ejecutivo de la organización, Robert Floyd, dijo en un comunicado que la estación PS23 registró "dos eventos sísmicos muy pequeños" con un intervalo de 12 segundos entre ellos el 22 de junio de 2020.

El sistema de vigilancia de la Ctbto puede detectar "eventos" compatibles con explosiones de ensayos nucleares con un rendimiento de 551 toneladas (500 toneladas métricas) de TNT o más, afirmó.

"Estos dos eventos estuvieron muy por debajo de ese nivel. Por lo tanto, solo con estos datos, no es posible evaluar con certeza la causa de estos eventos", afirmó Floyd.

Yeaw afirmó que China intentó ocultar la prueba utilizando un método conocido como "desacoplamiento", en el que el dispositivo se detona dentro de una gran cámara subterránea para reducir la magnitud de las ondas de choque que envía a través de la roca circundante.

Al igual que China, Estados Unidos ha firmado, pero no ratificado, la prohibición de los ensayos. Según el derecho internacional, ambos países están obligados a respetar el pacto.

(Información de Jonathan Landay; edición de Don Durfee, Jonathan Oatis y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)