LA NACION

Estados Unidos: Rosa Clará abre dos tiendas en Los Ángeles y Houston y abrirá tres más en EE.UU.

Estados Unidos.- Rosa Clará abre dos tiendas en Los Ángeles y Houston y abrirá tres más en EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Estados Unidos: Rosa Clará abre dos tiendas en Los Ángeles y Houston y abrirá tres más en EE.UU.
Estados Unidos: Rosa Clará abre dos tiendas en Los Ángeles y Houston y abrirá tres más en EE.UU.

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La firma de moda nupcial Rosa Clará ha abierto dos nuevas tiendas en Estados Unidos, en Los Ángeles y Houston, y ha anunciado la apertura de tres tiendas más los próximos meses en el país, coincidiendo con el 30 aniversario de la marca.

Su primera tienda propia en Los Ángeles se ha inaugurado este septiembre y se suma a la tienda abierta en Houston en junio, consolidando "su apuesta por el mercado estadounidense, una prioridad en los planes de expansión de la firma", informa este martes en un comunicado.

Con presencia en más de 4000 puntos de venta en 83 países, Rosa Clará está enfocada en su expansión en el país con un plan que contempla, por ahora, tres nuevas aperturas: Boston, Atlanta y Washington.

LA NACION
Más leídas
  1. Martín Fierro: del encuentro de dos "enemigos" íntimos sobre el escenario a la sorpresa del Oro
    1

    Martín Fierro 2025: así fue la ceremonia que coronó a Santiago del Moro con el gran premio de la noche

  2. Un investigador del Conicet trabaja en una solución energética de alto impacto
    2

    Con turbinas especiales: un investigador del Conicet trabaja en una solución energética de alto impacto

  3. Las marcas que traerá al país el empresario ícono de los 90
    3

    Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”

  4. La lista completa con todos los ganadores: de Susana Giménez a Santiago del Moro
    4

    Martín Fierro 2025 a la TV: uno por uno, todos los ganadores

Cargando banners ...