Estados Unidos: Rosa Clará abre dos tiendas en Los Ángeles y Houston y abrirá tres más en EE.UU.
BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
La firma de moda nupcial Rosa Clará ha abierto dos nuevas tiendas en Estados Unidos, en Los Ángeles y Houston, y ha anunciado la apertura de tres tiendas más los próximos meses en el país, coincidiendo con el 30 aniversario de la marca.
Su primera tienda propia en Los Ángeles se ha inaugurado este septiembre y se suma a la tienda abierta en Houston en junio, consolidando "su apuesta por el mercado estadounidense, una prioridad en los planes de expansión de la firma", informa este martes en un comunicado.
Con presencia en más de 4000 puntos de venta en 83 países, Rosa Clará está enfocada en su expansión en el país con un plan que contempla, por ahora, tres nuevas aperturas: Boston, Atlanta y Washington.
