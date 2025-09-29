Estados Unidos.- Rovi adquiere una planta de fabricación de medicamentos ubicada en Phoenix (EE.UU.) de Bristol Myers

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Rovi ha suscrito un contrato de compraventa con Bristol Myers Squibb (BMS) para la adquisición de una planta de fabricación de medicamentos ubicada en Phoenix (Arizona), junto con una serie de activos y pasivos relacionados con la operación, según ha informado la compañía este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el marco de dicha operación, Rovi ha suscrito con BMS un 'Toll Manufacturing Agreement', que regula las condiciones bajo las cuales la compañía española continuará fabricando para BMS en la planta estadounidense.

El acuerdo tiene una duración inicial de cinco años a contar desde el cierre de la operación y contempla un pago mínimo de US$50 millones (46,5 millones de euros) por cada año de contrato.

La adquisición de la planta, que se cerrará por un importe "no significativo" para Rovi, está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.

El cierre de la operación está previsto para el primer semestre de 2026.

Con esta operación, Rovi amplía la red de fabricación de ROIS con la incorporación de una nueva planta de última generación, lo que aumenta la capacidad de producción de inyectables, refuerza las alianzas y respalda el suministro de medicamentos.

Asimismo, Rovi celebrará este martes, 30 de septiembre, una reunión virtual con analistas e inversores para explicar dicha transacción.

William Blair ha actuado como asesor financiero exclusivo de Bristol Myers Squibb.