Estados Unidos: Rovi lidera las subidas del Ibex 35 (+4%) tras comprar una fábrica de medicamentos a Bristol Myers

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las acciones de Rovi se disparaban casi un 4% en la apertura bursátil de este martes, después de que la farmacéutica anunciara la compra de una planta de fabricación de medicamentos ubicada en Phoenix (Estados Unidos) de Bristol Myers. En concreto, la compañía española lideraba las subidas del Ibex 35, hasta intercambiarse a un precio unitario de 58,75 euros hacia las 10.45 horas.

Según informó la empresa este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras el cierre de las Bolsas europeas, Rovi ha suscrito un contrato de compraventa con Bristol Myers Squibb (BMS) para la adquisición de una planta de fabricación de medicamentos ubicada en Phoenix (Arizona), junto con una serie de activos y pasivos relacionados con la operación.

En el marco de dicha operación, Rovi ha suscrito con BMS un 'Toll Manufacturing Agreement', que regula las condiciones bajo las cuales la compañía española continuará fabricando para BMS en la planta estadounidense. El acuerdo tiene una duración inicial de cinco años a contar desde el cierre de la operación y contempla un pago mínimo de US$50 millones (46,5 millones de euros) por cada año de contrato.

La adquisición de la planta, que se cerrará por un importe "no significativo" para Rovi, está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. El cierre de la operación está previsto para el primer semestre de 2026.

Con esta operación, Rovi amplía la red de fabricación de ROIS con la incorporación de una nueva planta de última generación, lo que aumenta la capacidad de producción de inyectables, refuerza las alianzas y respalda el suministro de medicamentos.

Asimismo, Rovi celebrará este martes, 30 de septiembre, una reunión virtual con analistas e inversores para explicar dicha transacción.