Estados Unidos: Santander firma un acuerdo con Nephron Research para reforzar su servicio de análisis de renta variable

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ha anunciado que su 'broker-dealer' en EEUU, Santander US Capital Markets, ha firmado una alianza estratégica con Nephron Research, una firma de análisis especializada en salud.

Se trata de la tercera alianza de análisis de renta variable de Santander CIB en Estados Unidos, tras los acuerdos alcanzados previamente con Telsey Advisory Group, centrada en los sectores de consumo minorista y comercio electrónico, y con Vertical Research Partners, especializada en los sectores de industria y materiales.

Nephron Research es una firma de análisis de renta variable centrada en el sector sanitario. Su equipo de analistas cubre 84 compañías y ofrece seguimiento de política sanitaria en múltiples subsectores, lo que le permite aportar una visión profunda sobre la industria en EEUU.

Gracias a esta alianza, el banco explica que ampliará su servicio de análisis de renta variable para clientes. Por su parte, Nephron Research aprovechará la escala global, la presencia geográfica y las capacidades en mercados financieros de Santander para ampliar su alcance.