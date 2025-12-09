Estados Unidos.- Santander se alía con MoffettNathanson para reforzar su servicio de análisis de renta variable en EEUU
MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) Santander Corporate and Investment Banking (CIB) anunció que su 'broker-dealer' en EE. UU. (Santander US Capital Markets) firmó una alianza estratégica de análisis de renta variable con MoffettNathanson, especializada en el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones. Se trata de la cuarta alianza de análisis de renta variable de Santander CIB en Estados Unidos, tras los acuerdos alcanzados previamente con Telsey Advisory Group (consumo minorista y comercio electrónico), Vertical Research Partners (industria y materiales) y Nephron Research (sector sanitario). El objetivo de esta alianza es reforzar la oferta de análisis a clientes de EE. UU. mediante análisis especializados y conocimiento sectorial. Por su parte, MoffettNathanson se apoyará en la escala global de Santander, su presencia internacional y su experiencia en mercados de capitales para ampliar su alcance entre inversores institucionales a nivel mundial.