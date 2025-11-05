Estados Unidos. Santander y Stellantis finiquitan su acuerdo para la financiación de vehículos en EEUU

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Santander y Stellantis han puesto fin a su acuerdo para la financiación de vehículos en Estados Unidos, según el informe de resultados del tercer trimestre publicado por la filial estadounidense del grupo bancario. En concreto, el banco especifica que el pasado 28 de julio el acuerdo con el grupo automovilístico se rescindió con efectos a partir del 15 de septiembre, de tal modo que finaliza tres meses antes de lo previsto.

El acuerdo entre ambas compañías se remonta a 2013, cuando crearon Chrysler Capital, una división de Santander Consumer USA —filial de financiación al consumo de Santander USA— y que contemplaba la concesión de préstamos para facilitar la compra de vehículos de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) por parte de los clientes y de los concesionarios.

El conocido entonces como 'Acuerdo Chrysler' tenía un plazo de vigencia de diez años, es decir, hasta 2023. Sin embargo, en abril de 2022 Santander y ya Stellantis —como pasó a denominarse el grupo surgido en 2021 de la fusión entre los dos gigantes automovilísticos Fiat Chrysler y PSA— llegaron a un nuevo acuerdo para extenderlo hasta diciembre de 2025.

En este nuevo acuerdo, se actualizaron ciertos términos para permitir que Santander Consumer desempeñara un papel complementario en Stellantis Financial Services US, la compañía financiera cautiva creada por Stellantis tras la adquisición de la firma estadounidense First Investors Financial Services Group.

Tras estos doce años de asociación, las dos compañías han decidido finalizar el acuerdo, aunque mantienen su pacto para la financiación de vehículos en Europa, según señala el diario 'Expansión', que adelanta la noticia.