Estados Unidos "se desentiende de las reglas internacionales", dice Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que Estados Unidos "se desentiende de las reglas internacionales" y "se está alejando progresivamente" de algunos aliados, en un contexto diplomático de creciente "agresividad neocolonial".

Macron realizó estas declaraciones durante su tradicional discurso ante los embajadores franceses en el mundo, que este año se celebra tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, y las amenazas de anexionar Groenlandia.

"Las instancias del multilateralismo funcionan cada vez peor. Evolucionamos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo", subrayó el presidente francés.