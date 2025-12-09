Estados Unidos sigue considerando a Mike Trout para el Clásico Mundial, pero hay dudas

ORLANDO (AP) — Mike Trout, la piedra angular del equipo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2023, sigue en consideración mientras se conforma el roster para el torneo de 2026.

El mánager Mark DeRosa dijo el martes que Trout está "en consideración" para una de las últimas plazas en el roster, suponiendo que esté saludable y cómodo con su rol.

"Estamos hablando con él, estamos hablando con un par de otros jugadores y tratando de saber qué quiere hacer Mike", comentó DeRosa en las reuniones de invierno de las Grandes Ligas.

El dos veces MVP de la Liga Americana representa un dilema para el equipo de Estados Unidos, que disputará su primer partido del Clásico el 6 de marzo contra Brasil en Houston.

Una contusión en la rodilla izquierda lo envió a la lista de lesionados en mayo. Es la misma rodilla que requirió cirugía de menisco en 2024, y los problemas persistentes lo mantuvieron mayormente como bateador designado la temporada pasada. Aun así, conectó 26 jonrones en 130 juegos, pero su línea de bateo de .232/.359/.439 y su tasa elevada de ponches generaron preguntas sobre su salud y disponibilidad para el torneo del próximo año.

Trout, quien fue capitán del equipo en 2023, tendrá que evaluar su participación en el torneo o estar completamente listo con los Angelinos la próxima temporada. Y DeRosa tiene que considerar llevar a un bateador designado a tiempo completo en un roster corto y en juegos de alta presión.

"Tiene que estar listo para 2026 con los Angelinos", expresó DeRosa. "No jugó mucho a la defensiva, si es que lo hizo, así que es un dar y recibir: lo que él quiere hacer, con lo que se siente cómodo".

Estados Unidos anunció el martes a cuatro jugadores de posición más: el bateador designado Kyle Schwarber, los infielders Gunnar Henderson y Brice Turang, y el receptor Will Smith. Se unen al capitán Aaron Judge, los jardineros Corbin Carroll y Pete Crow-Armstrong, y el receptor Cal Raleigh.

En el montículo, Paul Skenes, ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, lidera el grupo de Estados Unidos, junto con el zurdo Matthew Boyd y el relevista Garrett Whitlock.

El gerente general Mike Hill dijo que ahora el enfoque se centra fuertemente en el pitcheo.

"Fuimos respetuosos con la temporada de todos y nos aseguramos de que terminaran saludables", manifestó Hill. "Ahora que estamos en la temporada baja y preparándonos para el torneo, intensificaremos nuestro proceso de pitcheo. Pasaremos las próximas semanas finalizando el roster y tratando de construir el cuerpo de lanzadores más profundo que podamos".

Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, sigue siendo una prioridad en la lista de deseos.

"Queremos que nuestros mejores participen", dijo Hill. "Él es obviamente el dos veces ganador reinante del Cy Young, así que no hay duda sobre su habilidad con todo nuestro pitcheo. Lo estamos intentando".

DeRosa comentó que el objetivo no es simplemente reunir estrellas para este equipo, sino armar un roster que encaje: defensa, velocidad, versatilidad, equilibrio. Una aplastante derrota ante Japón en la final del Clásico Mundial 2023, en la que Shohei Ohtani ponchó a Trout, su entonces compañero de equipo de los Angelinos, para terminar el juego, ha servido de motivación.

Si Trout se une y se mantiene saludable, DeRosa dijo que su nombre por sí solo podría cambiar la dinámica del vestuario. Por ahora, sin embargo, la convocatoria sigue abierta.

