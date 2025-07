Estados Unidos: Sindicatos europeos reclaman “medidas de emergencia” para proteger el empleo de la amenaza de EEUU

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, por sus siglas en inglés) ha instado a la Unión Europea a tomar medidas decisivas e inmediatas para proteger el empleo y la producción en Europa ante la amenaza de la imposición de aranceles del 30% por el Gobierno de Estados Unidos. En un comunicado, la confederación sindical, que representa a 45 millones de afiliados de 93 organizaciones sindicales en 41 países europeos, además de 10 Federaciones Sindicales Europeas, afirma que la amenaza de aranceles estadounidenses aún más elevados sobre todos los productos de los Veintisiete y su potencial para impulsar la deslocalización de la producción fuera de Europa "debe ser considerada una situación de emergencia" por las instituciones de la UE. Asimismo, recuerda que, según un análisis del Instituto Sindical Europeo, unos aranceles generales del 20% pondrían en riesgo al menos 700.000 empleos en la UE, sin considerar los aranceles más altos impuestos a la automoción, el acero y el aluminio, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) estimaba que el aumento de los aranceles estadounidenses costaría a Europa 160.000 millones de euros, por lo que advierte de que unos aranceles del 30% serían aún más drásticos. "La ETUC insta a la Comisión Europea a intervenir urgentemente con medidas concretas y con visión de futuro para salvaguardar el empleo y los ingresos", señala, expresando su disposición a colaborar con las instituciones de la UE, la patronal y los gobiernos nacionales para forjar una estrategia industrial resiliente e inclusiva que beneficie a todos los europeos. Entre las medidas planteadas, se incluye la introducción de mecanismos de respuesta a la crisis para apoyar a las empresas y los trabajadores que se enfrentan a aumentos arancelarios, incluyendo la iniciativa 'SURE 2.0' para proteger el empleo y la producción en Europa, así como la suspensión de las normas de gobernanza económica de la UE para que los Estados puedan adoptar políticas económicas que defiendan las capacidades industriales y productivas clave; el refuerzo de la demanda interna de la UE, en particular mediante el aumento de los salarios y el fomento de la negociación colectiva; y la preparación de medidas para controlar la especulación y, de ser necesario, limitar el aumento de precios de los productos básicos. Asimismo, la ETUC defiende que el BCE debería abstenerse de subir los tipos de interés como respuesta a cualquier aumento de precios causado por el aumento de aranceles y, en su lugar, considera que sería necesaria una reducción de los tipos de interés. "No se puede obligar a los trabajadores europeos a pagar el precio de las disputas comerciales globales", ha afirmado la secretaria general de la ETUC, Esther Lynch, para quien es esencial que la UE actúe de inmediato para implementar una política industrial sólida y coordinada, así como herramientas para proteger el empleo y la producción en Europa. "Es fundamental plantar cara a los abusones que ven los compromisos como una debilidad", ha añadido, recordando que los esfuerzos por apaciguar a Donald Trump han sido rápidamente ignorados, mientras el presidente estadounidense sigue exigiendo aún más. "La UE no debe dejarse intimidar, sino que debe afirmar su autonomía, defender sus normas y estándares y defender a los trabajadores europeos", ha apostillado.