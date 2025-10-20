Estados Unidos.- Soltour lanza su nuevo producto 'Solo Hotel' para reforzar su oferta de city breaks y viajes a medida

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El turoperador Soltour ha presentado un nuevo catálogo de producto bajo el nombre 'Solo Hotel', disponible en destinos estratégicos de Europa, el Caribe, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. Con esta iniciativa, la compañía busca reforzar su propuesta para el canal de agencias de viajes y adaptarse a la creciente demanda de viajes cortos, personalizados y de alta experiencia.

El nuevo producto permitirá a las agencias ampliar su abanico de opciones y ofrecer mayor flexibilidad a los clientes que prefieren combinar vuelos y alojamiento a su medida. "En Soltour estamos atentos a las nuevas tendencias de consumo, como las escapadas urbanas a grandes ciudades internacionales, donde los viajeros buscan mayor libertad y flexibilidad a la hora de elegir su alojamiento", ha señalado Luis Santos, director comercial de Soltour en España y Portugal.

CITY BREAKS Y ESCAPADAS INTERNACIONALES, EJE DE LA PROGRAMACIÓN La nueva operativa estará disponible entre noviembre de 2025 y abril de 2026, e incluirá estancias desde tres noches en algunas de las principales ciudades europeas, como Londres, París, Roma, Berlín, Venecia, Ámsterdam, Liubliana, Praga y Florencia.

El catálogo también incorpora destinos de larga distancia en régimen de alojamiento y desayuno, con propuestas en el Caribe -como Costa Rica y Bahamas-, así como opciones en Estados Unidos que incluyen Nueva York, Chicago, Boston, San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles. En el ámbito asiático, el producto ofrecerá estancias en Tokio, Kioto, Osaka y Hiroshima (Japón); Bangkok y Phuket (Tailandia); la bahía de Ha Long (Vietnam); Hong Kong, Seúl, Manila, Boracay y Bali, entre otros destinos. En Oriente Medio, Dubái completa la programación con su propuesta de lujo, innovación y tradición árabe.

APOYO AL CANAL DE AGENCIAS Con esta nueva operativa, Soltour reafirma su apuesta por las agencias de viajes como canal prioritario de distribución, dotándolas de una herramienta flexible y competitiva que les permite diferenciar su oferta frente a otros operadores. Según la compañía, "con esta operativa, las agencias pueden ampliar su abanico de producto, diferenciar su oferta y responder a la creciente demanda de viajes cortos, personalizados y de alta experiencia".

El lanzamiento de 'Solo Hotel' se enmarca en la estrategia de diversificación del turoperador, que busca ofrecer productos adaptados a las nuevas formas de viajar, centradas en la libertad de elección, la personalización y la experiencia del cliente.