Estados Unidos.- Soltour lanza tres nuevos circuitos por el oeste de Estados Unidos

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Soltour ha ampliado su portfolio de viajes de largo recorrido con el lanzamiento de tres nuevos circuitos por el oeste de Estados Unidos por grandes ciudades como Los Ángeles, Las Vegas o San Francisco, según un comunicado. En primer lugar, el turoperador cuenta con el itinerario 'Sueños del Oeste, fin en San Francisco', de diez días de duración, que recorre Los Ángeles, Las Vegas, Flagstaff, Bakersfield, Fresno y San Francisco, combinando con visitas al Cañón del Colorado, el Parque Nacional de las Secuoyas y Yosemite. Por su parte, el circuito 'Grandes Ciudades del Oeste', de once días, se centra en el carácter urbano y cultural de la región, comenzando en Las Vegas y finalizando en Los Ángeles, con paradas en San Francisco y San Luis Obispo. Finalmente, 'Parques del Oeste desde Las Vegas', con una duración de ocho días, conecta la ciudad de los casinos con Los Ángeles e incluye la visita a algunos de los parques nacionales más emblemáticos del oeste estadounidense. Además de estos nuevos itinerarios, Soltour también ofrece una selección de viajes combinados que conectan Estados Unidos con el Caribe, destacando entre ellos los programas que enlazan con Riviera Maya y Cancún, República Dominicana o Jamaica.