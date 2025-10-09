Estados Unidos somete a Italia y se clasifica a cuartos del Mundial Sub-20

Un Estados Unidos muy superior se quedó con el boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en Chile al golear 3-0 este jueves a una Italia que apenas inquietó a los norteamericanos.

El mediocampista del Parma, Benjamin Cremaschi, atacó un balón que cayó en el área pequeña en el minuto 15 para adelantar a Estados Unidos, luego de que la defensa azurra no fuera capaz de despejarlo tras un tiro de esquina.

El volante Niko Tsakiris estiró la ventaja en el Estadio El Teniente de Rancagua (90 km al sur de Santiago) gracias a un tiro libre en el 79, tras un disparo a media altura por afuera de la barrera.

Cremaschi sentenció tras un rápido contraataque en el 90+3, luego de una recuperación cerca de la mitad de la cancha, cuando Italia buscaba el descuento.

El duelo de octavos de final entre Marruecos y Corea del Sur se disputará más tarde (23H00 GMT). El ganador de este encuentro se enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final, el domingo en la misma ciudad a partir de las 20H00 GMT.

axl/cl