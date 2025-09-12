Estados Unidos: S&P eleva el rating de España a "A+" por su fuerte crecimiento económico

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido este viernes elevar el rating de España a 'A+', con "perspectiva estable" y destacando el fuerte crecimiento económico, la inmigración o su "protección" ante el bajo impacto de los aranceles de Estados Unidos. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que la nota de deuda de 'A' a 'A+' es una "buena noticia". "Esta mejora en la calificación es el reflejo de la fortaleza de nuestra economía", ha indicado en un vídeo publicado en 'X'. Cuerpo también ha señalado que España va a registrar este año "una vez más" el "mayor crecimiento entre las economías avanzadas del mundo", todo ello "a pesar del contexto internacional incierto y la ralentización económica de nuestros principales socios".